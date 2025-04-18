Маленькое чудо спасли из-под завалов после обстрела Харькова (видео)

После вражеского удара РФ по Харькову удалось спасти котенка.

«Это маленькое чудо спасатели достали из-под завалов после очередного вражеского обстрела жилых массивов Харькова. Покрытый сажей, чуть дышит, испуганный… Но живой. Его нежное сердце выстояло там, где не выдержал бетон. В руках у чрезвычайника не просто котенок – это символ надежды», — отметили в ГСЧС Украины.

Видео: ГСЧС Украины

Мэр Харькова Игорь Терехов в 16:00 проинформировал, что количество пострадавших от утренних обстрелов города увеличилось до 103, восемь из них – дети.

Напомним, Харьков около 05:09 утра оказался под российской ракетной атакой. Мэр города сообщил об ударе тремя ракетами. Один из «прилетов» — по многоэтажному дому в Основянском районе. Известно о погибшем. Харьковская областная прокуратура сообщила, что для удара использовали три «Искандера», один из них взорвался в воздухе возле многоэтажки. «В ходе осмотра уже установлено, что подрыв ракеты произошел в воздухе с целью максимального поражения гражданских объектов», — подчеркнул спикер прокуратуры. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что также удар пришелся по гражданскому предприятию. Там тяжело ранены сотрудники. Следователи установили, что россияне ударили по городу крылатой ракетой с осколочно-фугасной боевой частью из комплекса «Искандер». Отмечается, что это аналог американского «Tomahawk».