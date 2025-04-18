Подрыв ракеты над Харьковом произошел в воздухе: подробности (видео с места)
По Харькову утром ударили три ракеты «Искандер», сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Погиб мужчина 78 лет, еще более 50 человек пострадали.
Дополнено в 08:21. Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовала видео спасательной операции, которую проводили на месте «прилета» в Харькове. А также сообщила подробности об ударе по гражданскому предприятию.
«На территории предприятия загорелась кровля двухэтажного корпуса, цех и здание на общей площади около 450 кв. м. Пожар локализован, продолжается его ликвидация и проводятся аварийно-спасательные работы», — отметили в ГСЧС.
Дополнено в 08:13. Харьковская областная прокуратура опубликовала видео с места «прилета» в Основянском районе.
07:53. «Сегодня около пяти часов утра российские военные с использованием трех баллистических ракет 9М727 «Искандер» осколочно-фугасного действия нанесли удары по Основянскому району Харькова. Под ударом оказалось гражданское предприятие, а также жилые спальные кварталы. В результате обстрела пострадали 52 гражданских лица, среди них пять детей: двух, четырех, 14, 16 и 17 лет. К сожалению, один человек, мужчина 78 лет, погиб, он спал в своей квартире. В результате обстрела пострадали более 50 многоквартирных жилых домов, а также более 30 автомобилей», — сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры на месте «прилета».
Сейчас следователи еще работают на месте, однако уже есть предварительные данные о тактике, которую применил враг.
«В ходе осмотра уже установлено, что подрыв ракеты произошел в воздухе с целью максимального поражения гражданских объектов», — подчеркнул спикер прокуратуры.
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Напомним, Харьков около 05:09 утра оказался под российской ракетной атакой. Мэр города сообщил об ударе четырьмя ракетами. Один из «прилетов» — по многоэтажному дому в Основянском районе. Под завалами могут быть люди. Известно о десятках пострадавших и погибшем.
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 08:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову утром ударили три ракеты «Искандер», сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Погиб мужчина 78 лет, еще более 50 человек пострадали".