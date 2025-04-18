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«Даже не могу выразить словами» — Терехов об ударе в Страстную пятницу

Происшествия 07:10   18.04.2025
Оксана Горун
«Даже не могу выразить словами» — Терехов об ударе в Страстную пятницу Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов 18 апреля на месте «прилета» в Основянском районе сообщил подробности о пострадавших и разрушениях.

«Сегодня, к сожалению, был обстрел из города Харькова утром. Это Основянский район города Харькова. Очень поврежденных жилых домов. Но главное — 26 раненых в настоящее время есть (на данный момент уже 40 — Ред.). Кроме этого, к сожалению, есть один погибший, это мужчина. Что касается домов, то пострадало более 20 многоэтажных жилых домов. Кроме этого, очень пострадало производственное предприятие, расположенное в Основянском районе. Никоим образом оно не касается военной тематики. Это гражданское предприятие, очень успешное предприятие, которое легкой промышленности принадлежит, производило тюбики. Там тоже есть пострадавшие. Предварительно было три «Искандера» кассетных», — сообщил мэр Харькова.

Он также отметил, что одна из ракет взорвалась в воздухе рядом с многоэтажкой.

«Это кассетные заряды были, поэтому столь велик разлет и потому очень столь велики разрушения, которые есть», — пояснил Терехов.

Он сообщил, что состояние у большинства пострадавших — средней тяжести. И отдельно отметил день, который россияне выбрали для удара по густонаселенному району Харькова.

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«Сегодня Страстная пятница. Ну, это не то, что ужасное, это не то, что терроризм. Это действительно, знаете, я не могу даже оценить, как сказать, выразить словами, кто это такой, который в ​​такое время совершает подобное», — подчеркнул мэр.

Напомним, Харьков около 05:09 утра оказался под российской ракетной атакой. Мэр города сообщил об ударе четырьмя ракетами. Один из «прилетов» — по многоэтажному дому в Основянском районе. Под завалами могут быть люди. Известно о десятках пострадавших и погибшем.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 07:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов 18 апреля на месте «прилета» в Основянском районе сообщил подробности о пострадавших и разрушениях".