Харьков под ракетной атакой: прилет в многоэтажку — Терехов (дополняется)

В Харькове около 05:09 утра прогремели взрывы. Мэр города сообщил, что бьют ракетами.

Дополнено в 05:26. Ракета ударила по густонаселенному району Харькова.

05:21. «Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди», — сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Зафиксировано четыре удара ракетами по городу. Последствия уточняются», — написал мэр.

Воздушную тревогу в Харькове объявили буквально перед прилетом — в 05:07. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетах в воздушном пространстве страны, однако отметили — «в сторону Запорожья».