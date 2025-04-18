Харьков под ракетной атакой: прилет в многоэтажку — Терехов (дополняется)
Фото: Вадим Беликов
В Харькове около 05:09 утра прогремели взрывы. Мэр города сообщил, что бьют ракетами.
Дополнено в 05:26. Ракета ударила по густонаселенному району Харькова.
05:21. «Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди», — сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Зафиксировано четыре удара ракетами по городу. Последствия уточняются», — написал мэр.
Воздушную тревогу в Харькове объявили буквально перед прилетом — в 05:07. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетах в воздушном пространстве страны, однако отметили — «в сторону Запорожья».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, ракети, терехов;
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 05:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 05:09 утра прогремели взрывы. Мэр города сообщил, что бьют ракетами".