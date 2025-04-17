Мощную бомбу сбросила авиация РФ на 9-этажку в Купянске — последствия (фото)

Очередной авиаудар по городу Купянск нанесли военные РФ около 16:35 17 апреля, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

«Попадание — по девятиэтажному жилому дому. От взрыва также повреждены по меньшей мере еще десять соседних многоквартирных домов в этом жилом квартале. Ранения получила 72-летняя женщина. Информация о других пострадавших уточняется», — информируют в ведомстве.

По предварительным данным облпрокуратуры, для атаки россияне использовали ОДАБ-1500 — объемно-детонирующую авиабомбу, известную способностью вызывать значительные разрушения в результате объемного взрыва.