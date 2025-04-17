Live
  • Чт 17.04.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.22
  • EUR 46.82

Мощную бомбу сбросила авиация РФ на 9-этажку в Купянске — последствия (фото)

Происшествия 20:06   17.04.2025
Елена Нагорная
Мощную бомбу сбросила авиация РФ на 9-этажку в Купянске — последствия (фото)

Очередной авиаудар по городу Купянск нанесли военные РФ около 16:35 17 апреля, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

«Попадание — по девятиэтажному жилому дому. От взрыва также повреждены по меньшей мере еще десять соседних многоквартирных домов в этом жилом квартале. Ранения получила 72-летняя женщина. Информация о других пострадавших уточняется», — информируют в ведомстве.

По предварительным данным облпрокуратуры, для атаки россияне использовали ОДАБ-1500 — объемно-детонирующую авиабомбу, известную способностью вызывать значительные разрушения в результате объемного взрыва.

Авиаудар по Купянску 17 апреля 2025 года

Авиаудар по Купянску 17 апреля 2025 года

Авиаудар по Купянску 17 апреля 2025 года

Авиаудар по Купянску 17 апреля 2025 года

Авиаудар по Купянску 17 апреля 2025 года

Читайте также: Пятеро пострадавших из-за удара россиян по жилому дому в Купянске

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Какой город на Харьковщине РФ будет пытаться захватить до 9 мая: данные ВСУ
Какой город на Харьковщине РФ будет пытаться захватить до 9 мая: данные ВСУ
16.04.2025, 15:33
«Очень радуюсь» — Терехов о жизни в Харькове и бесплатном проезде (видео)
«Очень радуюсь» — Терехов о жизни в Харькове и бесплатном проезде (видео)
17.04.2025, 15:35
В Харькове начинают отключать горячую воду: кто будет первым
В Харькове начинают отключать горячую воду: кто будет первым
17.04.2025, 09:08
Ущерб – почти 50 тысяч: на Харьковщине поймали браконьера с рыбой и раками
Ущерб – почти 50 тысяч: на Харьковщине поймали браконьера с рыбой и раками
17.04.2025, 13:46
Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)
Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)
14.04.2025, 19:43
Мощную бомбу сбросила авиация РФ на 9-этажку в Купянске — последствия (фото)
Мощную бомбу сбросила авиация РФ на 9-этажку в Купянске — последствия (фото)
17.04.2025, 20:06

Новости по теме:

19:00
Авиаудар по Слатино: пострадали 25 домов, одна бомба не сдетонировала (фото)
19:10
Должно ослабить россиян на Харьковщине: ВСУ нанесли авиаудар по Белгородщине
20:30
«Масштабы разрушений ужасают» — Беседин показал Купянск после 31 КАБа (видео)
21:07
Ранена пожилая женщина – россияне дважды били по Золочевщине
19:07
Девять КАБов сбросила в этом году авиация РФ на Слатино под Харьковом (видео)

Вы читали новость: «Мощную бомбу сбросила авиация РФ на 9-этажку в Купянске — последствия (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 20:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной авиаудар по городу Купянск нанесли военные РФ около 16:35 17 апреля, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.".