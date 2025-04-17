Мощную бомбу сбросила авиация РФ на 9-этажку в Купянске — последствия (фото)
Очередной авиаудар по городу Купянск нанесли военные РФ около 16:35 17 апреля, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.
«Попадание — по девятиэтажному жилому дому. От взрыва также повреждены по меньшей мере еще десять соседних многоквартирных домов в этом жилом квартале. Ранения получила 72-летняя женщина. Информация о других пострадавших уточняется», — информируют в ведомстве.
По предварительным данным облпрокуратуры, для атаки россияне использовали ОДАБ-1500 — объемно-детонирующую авиабомбу, известную способностью вызывать значительные разрушения в результате объемного взрыва.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, бомба, купянск, новости Харькова, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 20:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной авиаудар по городу Купянск нанесли военные РФ около 16:35 17 апреля, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.".