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Пятеро пострадавших из-за удара россиян по жилому дому в Купянске

Происшествия 09:11   13.04.2025
Оксана Якушко
Пятеро пострадавших из-за удара россиян по жилому дому в Купянске Фото: ХОВА

Из-под завалов разрушенного дома в Купянске вытащили 35-летнего мужчину, сообщили в ХОВА.

В течение суток с 12 по 13 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 23 раза выезжали на ликвидацию пожаров, 3 из которых возникли после российских обстрелов – в Чугуевском, Богодуховском и Купянском районах области.

Днем 12 апреля россияне нанесли удар БпЛА по жилому сектору поселка Золочев. В результате попадания беспилотника произошел пожар в летней кухне на площади 30 м ₂. Также повреждены жилой дом и другие дворовые застройки. Жертв и пострадавших нет.

Вечером россияне ударили по жилому кварталу Купянска. В результате удара возник пожар в квартире на верхнем этаже 9-этажки на площади 70 м².

Фото: ХОВА

По другому адресу также россияне попали в жилой дом. Пожара не было, в результате обстрела разрушен дом и пострадали 5 человек. Пострадавшие: 73-летняя женщина, 26-летний мужчина, 25-летняя и 52-летняя женщина, сообщили в ХОВА. Из-под завалов разрушенного дома деблокирован 35-летний мужчина. Его госпитализировали.

Пиротехники ГСЧС за день изъяли и обезвредили 67 взрывоопасных предметов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 апреля 2025 в 09:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-под завалов разрушенного дома в Купянске вытащили 35-летнего мужчину, сообщили в ХОВА.".