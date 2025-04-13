Пятеро пострадавших из-за удара россиян по жилому дому в Купянске
Из-под завалов разрушенного дома в Купянске вытащили 35-летнего мужчину, сообщили в ХОВА.
В течение суток с 12 по 13 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 23 раза выезжали на ликвидацию пожаров, 3 из которых возникли после российских обстрелов – в Чугуевском, Богодуховском и Купянском районах области.
Днем 12 апреля россияне нанесли удар БпЛА по жилому сектору поселка Золочев. В результате попадания беспилотника произошел пожар в летней кухне на площади 30 м ₂. Также повреждены жилой дом и другие дворовые застройки. Жертв и пострадавших нет.
Вечером россияне ударили по жилому кварталу Купянска. В результате удара возник пожар в квартире на верхнем этаже 9-этажки на площади 70 м².
По другому адресу также россияне попали в жилой дом. Пожара не было, в результате обстрела разрушен дом и пострадали 5 человек. Пострадавшие: 73-летняя женщина, 26-летний мужчина, 25-летняя и 52-летняя женщина, сообщили в ХОВА. Из-под завалов разрушенного дома деблокирован 35-летний мужчина. Его госпитализировали.
Пиротехники ГСЧС за день изъяли и обезвредили 67 взрывоопасных предметов.
Читайте также: Сегодня 13 апреля: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, купянск, пожар, пострадавшие, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пятеро пострадавших из-за удара россиян по жилому дому в Купянске»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 апреля 2025 в 09:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-под завалов разрушенного дома в Купянске вытащили 35-летнего мужчину, сообщили в ХОВА.".