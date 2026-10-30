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В ХОВА объяснили, почему сегодня в Изюмском районе будут слышны взрывы

Общество 11:06   30.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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В ХОВА объяснили, почему сегодня в Изюмском районе будут слышны взрывы Фото: e-forest.gov.ua

Разминированием будут заниматься пиротехники в Изюмском районе сегодня, 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ХОВА.

Разминирование будет продолжаться с 8:00 до 12:00 вблизи населенного пункта Гусаровка Балаклейской громады Изюмского района.

Ввиду этого местных жителей призывают не бояться: громко будет не из-за «прилетов».

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что торговый центр в Харькове обстреляла РФ. Удар реактивного беспилотника пришелся по ТК в Киевском районе. На месте «прилета» начался пожар, пострадали женщины.

Читайте также: Четверо погибших и 26 пострадавших – последствия ударов РФ по Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2026 в 11:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разминированием будут заниматься пиротехники в Изюмском районе сегодня, 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ХОВА.".