В ХОВА объяснили, почему сегодня в Изюмском районе будут слышны взрывы

Разминированием будут заниматься пиротехники в Изюмском районе сегодня, 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ХОВА.

Разминирование будет продолжаться с 8:00 до 12:00 вблизи населенного пункта Гусаровка Балаклейской громады Изюмского района.

Ввиду этого местных жителей призывают не бояться: громко будет не из-за «прилетов».

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что торговый центр в Харькове обстреляла РФ. Удар реактивного беспилотника пришелся по ТК в Киевском районе. На месте «прилета» начался пожар, пострадали женщины.