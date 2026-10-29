Слободской район атаковала «Бандероль»: появились фото и видео последствий

Около 17:00 Слободской район Харькова оказался под обстрелом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что удар нанесен ракетой-дроном «Бандероль». Возник масштабный пожар.

Дополнено в 21:05. В результате ракетной атаки возникли пожары в производственном здании и на прилегающей территории, сообщили в ГСЧС в Харьковской области. Общая площадь горения составила 400 кв. м. На другой локации горели остатки разных материалов на площади 80 кв. м. Также повреждены два грузовых автомобиля. На местах ударов работали спасатели, саперы и психологи ГСЧС.

В областной прокуратуре подтвердили — по предварительным данным, применена ракета типа S8000 «Бандероль».

Перед взрывом о том, что на Харьков летит малогабаритная российская крылатая ракета «Бандероль» предупредили в Воздушных Силах ВСУ.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, реактивные «герани» атаковали Харьков ночью и утром Масштабный пожар возник в Холодногорском районе: там горели грузовики, автобусы и техника, сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковщины. Еще три попадания были в Салтовском и Индустриальном районах. По данным областной прокуратуры, поврежден частный дом. Раненая женщина.