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Пленный оккупант эвакуировал тело погибшего украинского воина на Харьковщине

Фронт 14:20   29.10.2026
Виктория Яковенко
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Пленный оккупант эвакуировал тело погибшего украинского воина на Харьковщине Скриншот

В октябре на окраинах Волчанска бойцы батальона «Воля» 57-й бригады провели операцию, во время которой взяли российского военного в плен с помощью дрона с громкоговорителем. По голосовым указаниям БпЛА, оккупант вывез погибшего украинского защитника на самодельной носилке-тачке. Бойцы говорят, что это уникальная операция.

Защитники отметили: удалось взять в плен одного оккупанта с помощью громкоговорителя. Однако впоследствии оказалось, что россиянин был не один.

«На следующий день, примерно в этом же месте, мы заметили второго противника. Также он, заметив, что его спалили, как говорится, спрятался за елкой. Я начал его тоже через громкоговоритель уговаривать, чтобы он сдался, что мы сохраним ему жизнь, предоставим медицинскую помощь, чтобы он выходил и остался жив», — рассказал оператор Mavic с позывным «Кот».

Маршрут, которым выводили пленного, проходил вблизи места, где находилось тело погибшего украинского военного. Отмечается, что добраться туда эвакуационной группе было крайне опасно, но и самостоятельно перенести погибшего без специального снаряжения оккупант не смог бы.

«Рисковать здоровьем и жизнью наших военнослужащих было очень опасно. Поэтому возникла идея большой птичкой — «Вампиром» — сбросить пленнику эвакуационные носилки, указать ему, где находится тело, и чтобы он по дороге захватил и эвакуировал погибшего», — объяснил заместитель командира батальона «Воля» Олег Крыжановский.

По его словам, реализация миссии заняла около суток.

«Часть он (пленник – ред.) прошел сам, потом его забрали на машине. А тело вынесли в заданную точку и потом уже с помощью НРК эвакуировали на большую землю», — рассказал Крыжановский.

Военные подчеркивают: возвращение погибшего побратима — долг перед самим воином и его семьей, которая ждет дома.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 14:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В октябре на окраинах Волчанска бойцы батальона «Воля» 57-й бригады провели операцию, во время которой взяли российского военного в плен с помощью дрона с громкоговорителем.".