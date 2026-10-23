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Сегодня 23 октября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   23.10.2026
Оксана Горун
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Сегодня 23 октября 2026: какой праздник и день в истории

23 октября в Украине – День работников рекламы. В этот день 42 года до н. э. произошла вторая битва при Филиппах, в которой разгромили войско убийцы Цезаря Марка Брута. В 1814-м в Лондоне провели ринопластику, которую считают первой успешной пластической операцией в современной Европе. В 1864-м ликвидировали Азовское казацкое войско. В 1956-м началось антисоветское восстание в Венгрии, которое жестоко подавили. В 2022-м Си Цзиньпина переизбрали генсеком Компартии Китая, что открыло ему путь к беспрецедентному сроку пребывания у власти.

Праздники и памятные даты 23 октября

23 октября в Украине – День работников рекламы.

В мире – День осведомленности о синдроме Кабуки и День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии.

Четвертая пятница октября – Всемирный день шампанского.

Также сегодня: День организаторов мероприятий, Международный день снежного барса, День Моля (неофициальный праздник, отмечаемый химиками).

Видео создано с использованием ИИ

23 октября в истории

23 октября 42 года до н. э. произошла вторая битва при Филиппах. В ней сошлись войска сторонников Римской республики во главе с одним из убийц Цезаря Марком Брутом и войска Второго триумвирата (Марка Антония и Октавиана). Потерпев поражение, Брут покончил с собой. Две битвы при Филиппах стали решающими для гражданской войны, развернувшейся  на римских землях после убийства Цезаря. Войска двух ключевых участников заговора против него — Кассия и Брута — потерпели поражение, а оба полководца покончили жизнь самоубийством. Поражение республиканцев при Филиппах историки считают одним из решающих этапов упадка Римской республики.

23 октября 1814 года британский хирург Джозеф Карпью в Лондоне провел операцию, которую считают первой успешной пластической операцией в современной Европе. Подробнее.

Ринопластика - Карпью
Иллюстрация Чарльза Тернера из книги Карпью, оцифрованная библиотекой Wellcome, Лондон. Источник: https://wellcomeimages.org/indexplus/obf_images/06/3a/e1e03f104cc351d949d6e27190bc.jpg

23 октября 1864 года вышел указ российского императора, которым тот ликвидировал Азовское казацкое войско. Подробнее.

23 октября 1956 года началось 200-тысячное антисоветское восстание в Будапеште (также его называют Венгерской революцией). Подробнее.

23 октября 2022 года ХХ съезд Коммунистической партии Китая переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК. Подробнее.

Церковный праздник 23 октября

23 октября чтят память Апостола Иакова, брата Господня по плоти. Подробнее.

Народные приметы

Если 23 октября выпал снег или град, то через 40 дней наступят настоящие морозы.

Если идет дождь, то до конца октября будет дождить.

Если небо чистое, то погода будет ясной в ближайшие дни.

Утренний туман предвещает похолодание.

Гроза 23 октября – к ухудшению погоды и сильным ветрам.

Что нельзя делать 23 октября

День не подходит для начала масштабных проектов.

Не стоит покупать одежду.

Нельзя разводить костер – особенно у дома.

Нельзя одалживать ничего, даже близким людям.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 октября в Украине – День работников рекламы. В этот день 42 года до н. э. произошла вторая битва при Филиппах, в которой разгромили войско убийцы Цезаря Марка Брута".