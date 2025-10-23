Сегодня 23 октября 2025: какой праздник и день в истории

23 октября в Украине – День работников рекламы. В этот день в 2022-м Си Цзиньпина переизбрали генсеком Компартии Китая, что открыло ему путь к беспрецедентному сроку пребывания у власти. В 1956-м началось антисоветское восстание в Венгрии, которое жестоко подавили. В 1864-м ликвидировали Азовское казацкое войско. В 1814-м в Лондоне провели ринопластику, которую считают первой успешной пластической операцией в современной Европе.

Праздники и памятные даты 23 октября

23 октября в Украине – День работников рекламы.

В мире – День осведомленности о синдроме Кабуки и День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии.

Также сегодня: День организаторов мероприятий, Международный день снежного барса, День Моля (неофициальный праздник, отмечаемый химиками).

23 октября в истории

23 октября 1814 года британский хирург Джозеф Карпью в Лондоне провел операцию, которую считают первой успешной пластической операцией в современной Европе. Подробнее.

23 октября 1864 года вышел указ российского императора, которым тот ликвидировал Азовское казацкое войско. Подробнее.

23 октября 1956 года началось 200-тысячное антисоветское восстание в Будапеште (также его называют Венгерской революцией). Подробнее.

23 октября 2022 года ХХ съезд Коммунистической партии Китая переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК. На том же съезде сформировали новое политбюро – из абсолютно лояльных Си людей.

«Си закрепил за собой статус самого влиятельного лидера Китая со времен Мао Цзэдуна», — оценило это событие издание Би-Би-Си.

Этим Си Цзиньпин не ограничился в процессе концентрации власти в своих руках. Уже в следующем году, 10 марта 2023-го, его переизбрали на должность главы (или президента) КНР на беспрецедентный третий пятилетний срок.

Таким образом, он стал человеком, который дольше всего руководит Китаем с момента прихода к власти в стране коммунистов. До избрания Си на третий президентский срок подряд в Китае сохранялась сменяемость власти – со времен реформ Дэн Сяопина. Несмотря на все отличия от западных демократий, КНР так же, как и они, ограничила двумя сроками возможность пребывания на высшем государственном посту одного и того же человека. Это ограничение по инициативе Си отменили загодя – еще в 2018-м в Конституцию страны внесли соответствующие изменения.

«Переназначение Си, самого влиятельного и авторитарного лидера Китая за последние десятилетия, в основном рассматривалось как формальность после того, как 69-летний президент обеспечил себе третий срок в должности генерального секретаря Коммунистической партии Китая. В Китае должность президента – или «главы» на китайском – преимущественно церемониальная. Реальная власть сконцентрирована в должностях генерального секретаря партии и председателя Военного совета — двух ключевых, которые также занимает Си и на которые его переназначили на ключевом съезде Коммунистической партии в октябре (2023-го — Ред.). Тем не менее его повторное назначение на должность главы государства официально завершает его переход во второе десятилетие у власти», — прокомментировали журналисты CNN.

Церковный праздник 23 октября

23 октября чтят память Апостола Иакова, брата Господня по плоти. Подробнее.

Народные приметы

Если 23 октября выпал снег или град, то через 40 дней наступят настоящие морозы.

Если идет дождь, то до конца октября будет дождить.

Если небо чистое, то погода будет ясной в ближайшие дни.

Утренний туман предвещает похолодание.

Гроза 23 октября – к ухудшению погоды и сильным ветрам.

Что нельзя делать 23 октября

День не подходит для начала масштабных проектов.

Не стоит покупать одежду.

Нельзя разводить костер – особенно у дома.

Нельзя одалживать ничего, даже близким людям.