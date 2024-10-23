Сегодня 23 октября: какой праздник и день в истории

23 октября в Украине — День рекламиста. В этот день 1814 года в Лондоне провели ринопластику, которую считают первой успешной пластической операцией в современной Европе. В 1864-м ликвидировали Азовское казацкое войско. В 1956-м началось антисоветское восстание в Венгрии, которое жестоко подавили.

Праздники и памятные даты 23 октября

23 октября в Украине – День рекламиста (День работников рекламы).

В мире – День организаторов мероприятий, День осведомленности о синдроме Кабуки.

Также отмечают: День Моля, Международный день снежного барса.

23 октября в истории

23 октября 1814 года британский хирург Джозеф Карпью в Лондоне провел операцию, которую считают первой успешной пластической операцией в современной Европе. В вопросах пластической хирургии европейцы значительно отставали от государств Востока. Саму идею возможности проведения подобной операции Карпью «одолжил» в Индии. Он прочитал отчеты об успешных ринопластиках (реконструкциях носа), которые проводили тамошние хирурги, используя кожу со щек или лба пациента.

«Самым известным из них был отчет 1794 года в журнале «Gentleman’s Magazine», в котором описывалась реконструкция носа мужчины по имени Коваси. Коваси был изуродован войсками Типу Султана во время Третьей англо-майсурской войны за то, что он работал на британцев. Реконструкция носа практиковалась как относительно рутинная процедура в Индии на протяжении веков. Это было обусловлено распространенным использованием калечения носа в Индии как средства наказания или частной мести за разные формы безнравственности. Процедуры описаны в двух хорошо известных ранних индийских медицинских работах: «Suśruta Saṃhitā», которая датируется серединой первого тысячелетия до нашей эры, и «Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā», которая датируется, как считают, шестым веком. До девятнадцатого века эта техника передавалась через отдельные семьи в трех разных частях Индии», — пишет Филипп Игл в научном блоге Британской библиотеки.

Известно, что в Европе ринопластику по индийскому образцу также практиковал болонский хирург Гаспаре Тальякоцци еще в ХVI веке. Однако после его смерти подобные операции надолго исчезли из употребления. Как полагают, на это повлияло общественное осуждение подобных операций, которые, как правило, проводили для устранения последствий сифилиса.

Первым пациентом, которому вернул нос Джозеф Карпью, стал военный – офицер, у которого нос разрушился из-за длительного лечения ртутью. Операцию хирург провел за пятнадцать минут – без анестезии. Уже через три дня с пациента сняли повязку. В дальнейшем Карпью продолжил помогать «вернуть лицо» раненым военным. Его работа вдохновила основателя немецкой школы ринопластики – Карла Фердинанда фон Грефе, которому приписывают введение термина «пластическая хирургия».

23 октября 1864 года вышел указ российского императора, которым тот ликвидировал Азовское казацкое войско. Подробнее.

23 октября 1956 года началось 200-тысячное антисоветское восстание в Будапеште (также его называют Венгерской революцией). Подробнее.

Церковный праздник 23 октября

23 октября чтят память Апостола Иакова, брата Господня по плоти. Иаков был сыном Иосифа Обручника от его первой жены, поэтому в Евангелии называется братом Господним. По преданию, Иисус Христос явился ему после воскресения и поставил его епископом Иерусалимской церкви. Иаков не проповедовал христианство по разным странам, как другие апостолы, а служил в Иерусалиме. В качестве главы Иерусалимской церкви он председательствовал на Апостольском соборе в Иерусалиме в 51 году. Апостол Иаков был девственником, не пил спиртных напитков, воздерживался от мяса, носил только льняную одежду. Он так часто простирался на земле в молитве, что кожа на его коленях огрубела.

Пребывая в должности Иерусалимского епископа около 30 лет, он распространил и утвердил веру в Иерусалиме и во всей Палестине. Видя такое влияние апостола, иудейские начальники стали опасаться, чтобы весь народ не обратился в христианство, и решили либо добиться, чтобы Иаков отказался от Христа, либо убить его. При большом собрании народа апостола ввели на портик храма и начали спрашивать о воскресении Христа. Он, конечно, заявил, что Иисус воскрес и сейчас на небесах. Тогда апостола сбросили на землю и побили камнями. Один из больших камней ударил Якова по голове, и он умер. Вместе с апостолом в тот день погибли многие христиане.

Народные приметы

Если 23 октября выпал снег или град, то через 40 дней наступят настоящие морозы.

Если идет дождь, то до конца октября будет дождить.

Если небо чистое, то погода будет ясной в ближайшие дни.

Утренний туман предвещает похолодание.

Гроза 23 октября – к ухудшению погоды и сильным ветрам.

Что нельзя делать 23 октября

День не подходит для начала масштабных проектов.

Не стоит покупать одежду.

Нельзя разводить костер – особенно у дома.

Нельзя одалживать ничего, даже близким людям.