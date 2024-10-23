Сьогодні 23 жовтня: яке свято та день в історії

23 жовтня в Україні – День рекламіста. Цього дня в 1814 році в Лондоні провели ринопластику, яку вважають першою успішною пластичною операцією в сучасній Європі. У 1864-му ліквідували Азовське козацьке військо. У 1956-му почалося антирадянське повстання в Угорщині, яке жорстоко придушили.

Свята та пам’ятні дати 23 жовтня

23 жовтня в Україні – День рекламіста (День робітників реклами).

У світі – День організаторів заходів, День поінформованості про синдром Кабукі.

Також відзначають: День Моля, Міжнародний день снігового барса.

23 жовтня в історії

23 жовтня 1814 року британський хірург Джозеф Карп’ю в Лондоні провів операцію, яку вважають першою успішною пластичною операцією в сучасній Європі. Щодо пластичної хірургії європейці значно відставали від держав Сходу. Саму ідею можливості проведення подібної операції Карп’ю “позичив” в Індії. Він прочитав звіти про успішні ринопластики (реконструкції носа), які проводили тамтешні хірурги, використовуючи шкіру зі щік або лоба пацієнта.

“Найвідомішим з них був звіт 1794 року в журналі “Gentleman’s Magazine”, у якому описувалась реконструкція носа чоловіка, на ім’я Ковасі. Ковасі був понівечений військами Тіпу Султана під час Третьої англо-майсурської війни за те, що він працював на британців. Реконструкція носа практикувалася як відносно рутинна процедура в Індії протягом століть. Це було зумовлено поширеним використанням калічення носа в Індії як засобу покарання або приватної помсти за різні форми аморальності. Процедури описані у двох добре відомих ранніх індійських медичних роботах: “Suśruta Saṃhitā”, яка датується серединою першого тисячоліття до нашої ери, та «Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā», яка датується, як вважають, шостим століттям нашої ери. До дев’ятнадцятого століття ця техніка передавалася через окремі сім’ї в трьох різних частинах Індії”, – пише Філіп Ігл у науковому блозі Британської бібліотеки.

Відомо, що в Європі ринопластику за індійським зразком також практикував болонський хірург Гаспаре Тальякоцци ще в XVI столітті. Однак після його смерті подібні операції надовго зникли з ужитку. Як вважають, на це вплинуло громадське засудження подібних операцій, які, зазвичай, проводили задля усунення наслідків сифілісу.

Першим пацієнтом, якому повернув ніс Джозеф Карп’ю, став військовий офіцер, у якого ніс зруйнувався через тривале лікування ртуттю. Операцію хірург провів за п’ятнадцять хвилин без анестезії. Уже за три дні з пацієнта зняли пов’язку. Надалі Карп’ю продовжив допомагати “повернути обличчя” пораненим військовим. Його робота надихнула фундатора німецької школи ринопластики – Карла Фердинанда фон Грефе, якому приписують запровадження терміна “пластична хірургія”.

23 жовтня 1864 року вийшов наказ російського імператора, яким той ліквідував Азовське козацьке військо. Докладніше.

23 жовтня 1956 року розпочалося 200-тисячне антирадянське повстання в Будапешті (також його називають Угорською революцією). Докладніше.

Церковне свято 23 жовтня

23 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять Апостола Якова, брата Господнього за плоттю. Яків був сином Йосипа Обручника від його першої дружини, тому в Євангелії називається братом Господнім. За переказами Ісус Христос явився йому після воскресіння й поставив його єпископом Єрусалимської церкви. Яків не проповідував християнство по різних країнах, як інші апостоли, а служив у Єрусалимі. Як глава Єрусалимської церкви він головував на Апостольському соборі в Єрусалимі в 51 році.

Апостол Яків був незайманим, не пив спиртних напоїв, утримувався від м’яса, носив лише лляний одяг. Він так часто простягався на землі в молитві, що шкіра на його колінах огрубіла.

Перебуваючи на посаді Єрусалимського єпископа близько 30 років, він поширив та утвердив віру в Єрусалимі та у всій Палестині. Бачачи такий вплив апостола, юдейські начальники почали побоюватися, щоб увесь народ не звернувся до християнства, і вирішили або домогтися, щоб Яків відмовився від Христа, або вбити його. При великому зібранні народу апостола ввели на портик храму й почали питати про воскресіння Христа. Він, звичайно, заявив, що Ісус воскрес і зараз на небі. Тоді апостола скинули на землю й побили камінням. Один із великих каменів ударив Якова по голові, і він помер. Разом з апостолом того дня загинуло багато християн.

Народні прикмети

Якщо 23 жовтня випав сніг або град, то через 40 днів настануть справжні морози.

Якщо йде дощ, то до кінця жовтня дощитиме.

Якщо небо чисте – то погода буде ясною найближчими днями.

Ранковий туман віщує похолодання.

Гроза 23 жовтня – до погіршення погоди та сильних вітрів.

Що не можна робити 23 жовтня

День не підходить для початку масштабних проєктів.

Не варто купувати одяг.

Не можна розводити багаття – особливо біля оселі.

Не можна позичати нічого, навіть близьким людям.