Сегодня 10 мая 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня – День матери. 10 мая 1291 года шотландская знать допустила ошибку, которая стоила государству временной потери суверенитета. В 1774-м на престол Франции взошел король Людовик XVI. В 1775-м в США открылся Второй Континентальный конгресс. В 1940-м НКВДисты казнили холодноярского атамана Якова Водяного. В тот же день войска Германии ворвались в Бельгию, Нидерланды и Люксембург, а в Великобритании в отставку подал премьер-министр Невилл Чемберлен. В 2022-м Силы обороны освободили четыре населенных пункта в Харьковской области. В 2024-м российская армия во второй раз прорвала границу с Харьковщиной и начала «наступление на Харьков».

Праздники и памятные даты 10 мая

Второе воскресенье мая – День матери в Украине и Международный день матери.

10 мая в мире – Всемирный день движения для здоровья, Всемирный день птицеводства и Международный день ветряной мельницы.

Также сегодня: Международный день борьбы с системной красной волчанкой, День океана-матери, День доверия своей интуиции, Международный день аргании (это полезное дерево, произрастающее только в Марокко).

10 мая в истории

10 мая 1291 года шотландская знать допустила ошибку, которая стоила государству временной потери суверенитета. Шотландские магнаты согласились признать главенство короля Англии Эдуарда I, чтобы тот выступил арбитром в «Великом деле» (решении вопроса престолонаследия в стране). Естественно, это рассматривали как временный шаг – до того момента, когда король Шотландии будет избран. Однако Эдуард I воспользовался моментом. Он трактовал решение шотландцев как признание своей власти над страной.

Английский король выполнил свою миссию: собрал более сотни «аудиторов», которые пришли к выводу, что корону должен унаследовать Джон Баллиол. Его короновали. Но Эдуард I продолжал относиться к Шотландии как к своей провинции. Например, игнорируя короля, сам рассматривал местные судебные дела, пытался вызвать Баллиола в Лондон как своего вассала. Эта ситуация двоевластия продолжалась до момента, когда англичанин потребовал, чтобы Шотландия предоставила ему свои войска для войны с Францией. Делать это шотландцы не были настроены и заключили договор с врагами Эдуарда французами (известный как Старый союз). Тогда Эдуард I возглавил вторжение на территорию Шотландии, развязав длительную и кровавую войну. Героем того противостояния со временем стал рыцарь Уильям Уоллес (хорошо известный широкой публике по фильму Мела Гибсона «Храброе сердце»). Противостояние привело к восстановлению независимости Шотландии. Ее возглавил другой король – Роберт Брюс.

10 мая 1774 года на престол Франции взошел король Людовик XVI, во время правления которого началась Великая французская революция. Подробнее.

10 мая 1775 года в США открылся Второй Континентальный конгресс, который по сути выполнял функции американского правительства во время Войны за независимость США, а впоследствии провозгласил Декларацию о независимости. Подробнее.

10 мая 1940 года НКВДисты казнили холодноярского атамана Якова Водяного. Подробнее.

10 мая 1940 года войска нацистской Германии ворвались одновременно в три европейских страны: Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Подробнее.

10 мая 1940 года параллельно с вторжением немцев в европейские страны произошли радикальные изменения в руководстве Великобритании. В отставку подал премьер Невилл Чемберлен. Подробнее.

10 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил об освобождении сел Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак в Харьковской области.

10 мая 2024 года российская армия начала второе за эту войну «наступление на Харьков», которое не принесло оккупантам безумного успеха, однако привело к полному уничтожению Волчанска, Липцев и ряда меньших пограничных населенных пунктов. Подробнее.

Церковный праздник 10 мая

10 мая чтят память апостола Симона Зилота. Подробнее.

Народные приметы

Если утром нет росы, то вечером будет дождь.

Если к вечеру туман – будет потепление.

Что нельзя делать 10 мая

Нельзя ничего сеять и сажать.

Не стоит вечером выходить из дома.