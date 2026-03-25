Сегодня 25 марта 2026: какой праздник и день в истории

25 марта – Благовещение. Сегодня отмечают День Службы безопасности Украины. В этот день 1306-го короновали монархом Шотландии Роберта Брюса. В 1815-м европейские страны создали последнюю, седьмую, антифранцузскую коалицию. В 1857-м запатентовали самое древнее из известных устройств для записи звука – фоноавтограф. В 1917-м состоялась 20-тысячная манифестация под украинскими флагами в Петрограде. В 1918-м провозгласили независимость Белорусской Народной Республики. В 1944-м умер священник Майданека украинец Емельян Ковч. В 1949-м в СССР начали депортировать население захваченных стран Балтии. В 1969-м начался постельный протест Джона Леннона и Йоко Оно. В 1996-м пять «Оскаров» получил фильм Мэла Гибсона «Храброе сердце». В 1999-м погиб в ДТП Вячеслав Чорновол. В 2022-м освободили село Малая Рогань под Харьковом.

Праздники и памятные даты 25 марта

В мире – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Международный день солидарности с работниками, содержащимися под стражей или пропавшими без вести, Международный День нерожденных детей.

Последняя среда марта – это День свободы документов (посвящен повышению осведомленности об открытых стандартах и ​​форматах данных).

Также сегодня: Международный день прокрастинации, Всемирный день ретроспективы, День талантов в ЕС, Международный День вафель, День чтения Толкина, Целый день для цельного зерна (или Международный день цельного зерна).

25 марта в истории

25 марта 1306 года короновали монархом Шотландии Роберта Брюса. Это знаковая персона шотландской истории, национальный герой страны — один из тех, кто возглавлял борьбу за независимость от Англии. При этом были в его биографии и «темные страницы». В первую очередь — убийство конкурента, также участника освободительной войны, хранителя Шотландии и претендента на престол Джона Комина.

Роберт Брюс происходил из династии, которая вела свою родословную от короля Шотландии Давида I. Родители будущего героя принадлежали к высшей знати страны и были крупными землевладельцами. Парень рос в большой семье, будучи старшим среди своих братьев и сестер. Получил качественное образование, в том числе с детства приобретал рыцарские навыки боя. К моменту рождения Роберта Брюса и до того, как ему исполнилось 10 лет, Шотландией правил король Александр III. Он был женат первым браком на принцессе Маргарет – дочери английского короля. У этой пары родилось трое детей. Однако и жена Александра, и дети умерли раньше его самого. Единственной прямой наследницей осталась малолетняя внучка Маргарет – дочь шотландской принцессы и короля Норвегии. Именно ее в возрасте трех лет после смерти деда провозгласили королевой Шотландии. Девочка вошла в историю как Норвежская дева.

Отец Маргарет – норвежский король – далеко не сразу согласился отпустить ее в Шотландию. И, похоже, не от большой любви к дочери. Он просто торговался с шотландской знатью и английским королем Эдуардом I Длинноногим, чтобы получить как можно больше выгоды от коронации своего ребенка. В конце концов, договорились о предстоящем браке Маргарет с наследником престола Англии. Но всем этим амбициозным планам не суждено было реализоваться. Несчастный ребенок не пережил тяжелую дорогу морем из Норвегии в Шотландию. Девочка умерла на Оркнейских островах, вероятно, от болезни.

Утрата последней прямой наследницы короля Александра III привела к раздору в Шотландии. Ведь далеких родственников, имевших претензии на престол, оказалось слишком много. Всего вызвалось 13 претендентов. Самым упорным было противостояние между Джоном Баллиолом и Робертом Брюсом (не тем, который в итоге занял престол, а его дедом). Спор грозил перерасти в гражданскую войну. И здесь так называемые Хранители Шотландии (совет регентов, правивших страной в период междуцарствия) совершили стратегическую ошибку. Они призвали разобраться в ситуации соседа — английского короля Эдуарда I. Эдуард, конечно, воспользовался ситуацией, чтобы получить как можно больше рычагов для влияния. Он заставил шотландскую знать признать себя сюзереном перед рассмотрением дела в отношении наследника короны – якобы только до момента избрания законного короля. Но отдавать власть Эдуард очевидно не был настроен. Собранная им комиссия из сотни «аудиторов» в конце концов пришла к выводу, что больше прав на корону имеет Джон Баллиол. Однако когда победителя «конкурса королей» короновали, английский монарх продолжал попытки руководить Шотландией как своей провинцией, в частности, рассматривал судебные дела, пытался вызвать шотландского короля как своего вассала «на ковер» в Лондон и так далее. Последней каплей стало требование Эдуарда, чтобы Шотландия предоставила ему свои войска для войны с Францией.

Умирать за английские амбиции местные лорды не были настроены. Так что сделали наоборот – заключили союз с Францией (известный как Старый союз). В ответ Эдуард I ворвался на территорию Шотландии, нанеся армии страны тяжелое поражение. Король Джон Баллиол отрекся от престола. Сначала его заключили в лондонский Тауэр, но впоследствии по договоренности передали Франции. Больше на Британские острова он не возвращался.

В течение всего этого времени – от избрания Баллиола до его изгнания из страны – Брюсы (в первую очередь отец будущего короля Роберта) поддерживали Эдуарда I. Они не считали Баллиола законным королем, так что желание английского монарха «поставить выскочку на место» их вполне устраивало. Более того, в начале английского вторжения в Шотландию семья Брюсов была среди тех, кто принес клятву на верность Эдуарду I. Однако впоследствии выяснилось, что позиции отца и сына в этом вопросе значительно отличались. Вскоре 22-летний Роберт Брюс присоединился к шотландским повстанцам в Первой войне за независимость своей страны.

В Шотландии формировалось повсеместное сопротивление английским захватчикам. Причем с самого начала оно было абсолютно народным – лидерами были не самые высокие лорды, а такие люди как оруженосец Эндрю де Морей и рыцарь Уильям Уоллес (хорошо известный широкой публике по фильму Мэла Гибсона «Храброе сердце»). Войско, возглавляемое Уоллесом, нанесло англичанам серьезные поражения и временно восстановило контроль над частью страны. Он сам стал хранителем королевства Шотландия якобы от имени изгнанного короля Джона Баллиола. Триумф Уильяма Уоллеса завершился резко и трагически. Эдуард I, заключив перемирие с Филиппом IV Красивым, сумел сосредоточить силы против Шотландии. После поражения в битве при Фолкерке Уоллес сложил полномочия хранителя Шотландии. И хранителями стали Роберт Брюс и Джон Комин – племянник короля Джона Баллиола. Эти двое не могли найти общий язык, ведь фактически были конкурентами (оба видели себя будущими королями Шотландии).

Впоследствии Брюс ушел с поста хранителя и даже заново подчинился английскому королю Эдуарду I. Но доверие между ними, конечно, не восстановилось. Через несколько лет Эдуард попытался организовать арест Роберта, когда тот был при английском дворе. Но претендент на корону Шотландии бежал. В 1306 году он встретился со своим давним коллегой и конкурентом Джоном Комином, и во время этой встречи зарезал его. Существуют версии о спонтанном конфликте и драке или же о спланированном политическом убийстве (к чему больше склоняются исследователи).

После этого Брюс заявил о своих претензиях на шотландскую корону и начал военную кампанию за независимость Шотландии.

«Через шесть недель после того, как Комин был убит в Дамфрисе, Брюс был инаугурирован королем Шотландии епископом Уильямом де Ламбертоном в Сконе, близ Перта 25 марта 1306 года со всей формальностью и торжественностью. Королевские одеяния и одежду, которые Роберт Вишарт (епископ Глазго — Ред.) спрятал от англичан, были вынесены епископом и надеты на короля Роберта. Епископы Морея и Глазго присутствовали, а также графы Атолл, Ментейт, Леннокс и Мар. Большое знамя королей Шотландии было установлено за троном Брюса. На следующий день он согласился быть коронованным второй раз Изабеллой Макдафф, графиней Бьюкен, поскольку, по традиции, церемонию коронации проводил представитель клана Макдафф», — пишет англоязычная Википедия.

Коронация Роберта Брюса не завершила войну за независимость Шотландии. В дальнейшем он возглавлял эту борьбу. Перелом в ней наступил в 1314 году. Но юридически восстановление независимости закрепили еще через десяток лет – Эдинбургско-Нортгемптонским договором в 1328-м.

25 марта 1815 года страны Европы создали последнюю, седьмую, антифранцузскую коалицию. Необходимость объединиться возникла из-за возвращения Наполеона Бонапарта из ссылки на острове Эльба. Подробнее.

25 марта 1857 года запатентовали самое древнее из известных устройств для записи звука – фоноавтограф. Подробнее.

25 марта 1917 года состоялась 20-тысячная манифестация под украинскими флагами в Петрограде. Подробнее.

25 марта 1918 года провозгласили независимость Белорусской Народной Республики. Подробнее.

25 марта 1944 года умер священник Майданека — украинский греко-католический священник Емельян Ковч. Подробнее.

25 марта 1949 года началась так называемая операция «Прибой» — ряд депортаций населения захваченных СССР стран Балтии. Подробнее.

25 марта 1969 года начался так называемый «постельный протест», который устроила эпатажная пара – один из лидеров The Beatles Джон Леннон и его новая жена японская художница Йоко Оно. Подробнее.

25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины».

25 марта 1996 года триумфатором ежегодной церемонии вручения премии «Оскар» стал Мел Гибсон со своим фильмом «Храброе сердце». Подробнее.

<br />

25 марта 1999 года на Бориспольской трассе под Киевом погиб в ДТП украинский политик, лидер Народного Руха и один из главных претендентов в президенты Украины Вячеслав Черновол. Подробнее.

25 марта 2022 года в Харьковской области освободили село Малая Рогань. Подробнее.

Церковный праздник 25 марта

25 марта христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Дева Мария услышала от архангела Гавриила благую весть, что она зачнет от Святого Духа и родит Мессию – Иисуса Христа. Этот праздник входит в ряд двунадесятых и считается третьим по значению после Пасхи и Рождества.

Народные приметы

Какая погода на Благовещение – такой она будет и на Пасху.

Если на Благовещение пройдет дождь, то будет богатый урожай ржи и грибная осень.

Снег напротив обещает неурожайный год.

Что нельзя делать 25 марта

25 марта апреля нельзя работать. В народе об этом дне говорили: «На Благовещение птица гнезда не вьет, а девка косу не плетет».

Нельзя ссориться, ругаться, злословить.