Стрельба произошла в Харькове: пострадал мужчина, подробности от полиции

Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы в Основянском районе.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 9 мая около 00:50 поступило сообщение о выстрелах на Аэрокосмическом проспекте.

«По адресу правоохранители обнаружили 22-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, с огнестрельным ранением ноги. Пострадавшего госпитализировали», — рассказали копы.

По словам очевидцев, мужчина находился в компании знакомых, которые выпивали за соседним столиком. Конфликта между присутствующими не слышали. Через некоторое время раздались выстрелы.

Возле раненого никого не было, добавили в полиции.

На месте правоохранители изъяли гильзы и другие вещественные доказательства. Информацию о происшествии внесли в ЕРДР по статье ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ.

Полицейские устанавливают кто причастен к стрельбе, а также все обстоятельства происшествия.

Напомним, 26 апреля около 21:10 на станции метро «Исторический музей» произошла стрельба. В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали, что 20-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения произвел выстрел вверх, предварительно, из стартового пистолета. В результате происшествия никто не пострадал.