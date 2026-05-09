Стрельба произошла в Харькове: пострадал мужчина, подробности от полиции
Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы в Основянском районе.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 9 мая около 00:50 поступило сообщение о выстрелах на Аэрокосмическом проспекте.
«По адресу правоохранители обнаружили 22-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, с огнестрельным ранением ноги. Пострадавшего госпитализировали», — рассказали копы.
По словам очевидцев, мужчина находился в компании знакомых, которые выпивали за соседним столиком. Конфликта между присутствующими не слышали. Через некоторое время раздались выстрелы.
Возле раненого никого не было, добавили в полиции.
На месте правоохранители изъяли гильзы и другие вещественные доказательства. Информацию о происшествии внесли в ЕРДР по статье ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ.
Полицейские устанавливают кто причастен к стрельбе, а также все обстоятельства происшествия.
Напомним, 26 апреля около 21:10 на станции метро «Исторический музей» произошла стрельба. В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали, что 20-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения произвел выстрел вверх, предварительно, из стартового пистолета. В результате происшествия никто не пострадал.
Читайте также: Стрельба в метро Харькова: полиция открыла дело, мужчину опросили
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, полиция, пострадал, стрілянина, стрельба;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Стрельба произошла в Харькове: пострадал мужчина, подробности от полиции», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 мая 2026 в 11:03;