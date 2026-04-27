Стрельба в метро Харькова: полиция открыла дело, мужчину опросили

Общество 16:43   27.04.2026
Виктория Яковенко
Стрельба в метро Харькова: полиция открыла дело, мужчину опросили

Правоохранители начали досудебное расследование по стрельбе в харьковском метрополитене, которая произошла накануне, 26 апреля.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет.

«Мужчину доставили в комнату полиции и опросили», — добавили правоохранители.

Напомним, 26 апреля около 21:10 на станции метро «Исторический музей» произошла стрельба. В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали, что 20-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения произвел выстрел вверх, предварительно, из стартового пистолета. В результате происшествия никто не пострадал.

