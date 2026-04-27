Стрілянина в метро Харкова: поліція відкрила справу, чоловіка опитали
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо стрілянини в харківському метрополітені, яка сталася напередодні, 26 квітня.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років.
«Чоловіка доставили в кімнату поліції та опитали», – додали правоохоронці.
Нагадаємо, 26 квітня близько 21:10 на станції метро «Історичний музей» сталася стрілянина. У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляли, що 20-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння зробив постріл вгору, попередньо, зі стартового пістолета. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: метро, новини Харкова, поліція, стрілянина;
Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2026 в 16:43;