Повалив дитину на землю й хотів зґвалтувати: вирок чоловіку на Харківщині
15 років у в’язниці проведе рецидивіст за спробу зґвалтування 13-річної дівчинки на Харківщині.
За даними Харківської обласної прокуратури, увечері 20 липня 2024 року в одному з населених пунктів Чугуївського району п’яний чоловік помітив на вулиці 13-річну дівчинку.
“Він наздогнав дитину, повалив на землю та спробував зґвалтувати, затискаючи їй рот рукою. Довести злочин до кінця нападнику завадив перехожий. Почувши крики про допомогу, він підбіг до місця події та відштовхнув зловмисника, врятувавши дитину. Дівчинка отримала численні тілесні ушкодження та була госпіталізована”, – розповіли правоохоронці.
Під час розслідування з’ясувалося, що фігурант — рецидивіст. У 2012 році він уже був засуджений до 10 років ув’язнення за аналогічний злочин та грабіж. Він звільнився у 2021 році.
У суді чоловік своєї вини не визнав, додали в прокуратурі.
Суд визнав його винним у замаху на зґвалтування малолітньої особи, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 15, ч. 6 ст. 152 ККУ).
Нагадаємо, на Харківщині правоохоронці повідомили про підозру місцевому жителю, який, за даними слідства, заманив дівчинку до покинутої будівлі та вчинив сексуальні дії.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: изнасиловать, приговор, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 13:25;