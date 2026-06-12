Повалил ребенка на землю и хотел изнасиловать: приговор мужчине на Харьковщине

15 лет в тюрьме проведет рецидивист за попытку изнасилования 13-летней девочки на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, вечером 20 июля 2024 года в одном из населенных пунктов Чугуевского района пьяный мужчина заметил на улице 13-летнюю девочку.

«Он догнал ребенка, повалил на землю и попытался изнасиловать, зажимая ему рот рукой. Довести преступление до конца нападающему помешал прохожий. Услышав крики о помощи, он подбежал к месту происшествия и оттолкнул злоумышленника. Девочка получила многочисленные телесные повреждения и была госпитализирована”, – рассказали правоохранители.

В ходе расследования выяснилось, что фигурант – рецидивист. В 2012 году он уже был приговорен к 10 годам тюрьмы за аналогичное преступление и грабеж. Он освободился в 2021 году.

В суде мужчина своей вины не признал, добавили в прокуратуре.

Суд признал его виновным в покушении на изнасилование малолетнего лица, совершенном повторно (ч. 3 ст. 15, ч. 6 ст. 152 УКУ).

Напомним, в Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении местному жителю, который, по данным следствия, заманил девочку в заброшенное здание и совершил сексуальные действия.