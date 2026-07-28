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Серия взрывов в Харькове: сообщают о вылетах из Белгородской области

Происшествия 23:56   28.07.2026
Оксана Горун
Серия взрывов в Харькове: сообщают о вылетах из Белгородской области Фото: Вадим Беликов

Около 23:50 в Харькове слышали несколько взрывов. Мониторинговые каналы предупреждали о ракетной опасности.

Воздушная тревога в Харькове актуальна с 23:01. Объявляли ее из-за угрозы «Шахедов». Однако ближе к полуночи мониторинговые каналы предупредили о другой опасности — пусках ракет с территории Белгородской области.

Белгородские Telegram-каналы также сообщают, что «громко над Белгородом».

Официальной информации о «прилетах» по состоянию на 23:55 нет.

Ранее в Харькове также были взрывы — на тот момент была информация о пусках «Бандеролей».

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2026 в 23:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 23:50 в Харькове слышали несколько взрывов. Мониторинговые каналы предупреждали о ракетной опасности".