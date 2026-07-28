Серия взрывов в Харькове: сообщают о вылетах из Белгородской области

Около 23:50 в Харькове слышали несколько взрывов. Мониторинговые каналы предупреждали о ракетной опасности.

Воздушная тревога в Харькове актуальна с 23:01. Объявляли ее из-за угрозы «Шахедов». Однако ближе к полуночи мониторинговые каналы предупредили о другой опасности — пусках ракет с территории Белгородской области.

Белгородские Telegram-каналы также сообщают, что «громко над Белгородом».

Официальной информации о «прилетах» по состоянию на 23:55 нет.

Ранее в Харькове также были взрывы — на тот момент была информация о пусках «Бандеролей».