Такого в Харькове еще не было: спасение уникального здания завершили (видео)

В Харьковском художественном музее завершили противоаварийные и консервационные работы, которые продолжались с 11 июля. Их экстренно объявили из-за угрозы разрушения здания, кровля которого была частично разрушена в результате «прилета» БпЛА «Шахед» 14 июня.

Чтобы предотвратить окончательное разрушение и не терять время на тендерные процедуры и определение подрядчика, к аварийно-восстановительным работам в музее впервые в Харькове привлекли подразделения ГСЧС, рассказал журналистам начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Первый опыт консервационно-противоаварийных работ был в Киево-Печерской лавре, в городе Киеве, когда подразделение ГСЧС оперативно ликвидировало последствия удара по историческому памятнику. И мы взяли этот опыт, скажу честно, говорил с министром внутренних дел для того, чтобы привлечь подразделение ГСЧС для ликвидации последствий попадания по музею», — отметил Синегубов.

Он напомнил, что военная администрация закупала все необходимые строительные материалы, а подразделения ГСЧС выполняли аварийные работы.

Спасатели расчистили от завалов кровлю и второй этаж музея общей площадью около 1700 квадратных метров. Для временного укрепления здания они установили 551 стропило, 722 прогона и подпоры, закрыли 64 оконных проема, а крышу здания защитили более чем 2200 квадратными метрами тентового покрытия.

По словам Синегубова, реставрация здания возможна уже после завершения боевых действий.

«Сейчас продолжаются экспертные исследования, более обстоятельные. Предварительные уже были сделаны, потому что подразделение ГСЧС выполняло там работы. Однако там будут проведены еще более глубокие исследования касательно несущих конструкций. Далее будет разработана научно-техническая документация по восстановлению. Затем будем смотреть и шаг за шагом, получая экспертизу, принимать решения после завершения войны», — подчеркнул глава ХОВА.

Он рассказал, что до начала полномасштабного вторжения фонд Харьковского художественного музея насчитывал 26 591 экспонат. Почти 10 тысяч уже эвакуировали за пределы области, еще более 16,6 тысячи переместили в безопасные места.

Как сообщала МГ «Объектив», здание Художественного музея в Харькове, возведенное в начале XX века по проекту выдающегося архитектора Алексея Бекетова, оказалось под угрозой разрушения из-за частичной потери кровли в результате удара БпЛА «Шахед» 14 июня. Чтобы не терять месяцы на бюрократию и тендеры, ХОВА совместно с МВД привлекли к экстренной консервации подразделения ГСЧС. 11 июля спасатели Харьковщины и Сумщины начали расчистку изувеченной кровли, чтобы закрыть здание от непогоды.