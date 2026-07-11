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Восстановление музея Сковороды: что сделано, во сколько оценили реставрацию

Оригинально 19:01   11.07.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Восстановление музея Сковороды: что сделано, во сколько оценили реставрацию

Музей Сковороды на Харьковщине, разрушенный прямым попаданием вражеской ракеты в мае 2022 года, полностью накрыли защитным укрытием. Заместитель директора департамента культуры и туризма Александр Костин сообщил, что уже разработан проект реставрации здания.

«В рамках сотрудничества с ЮНЕСКО в конце 2025 года были проведены консервационные работы, то есть установлено укрытие. Полностью памятка на сегодня закрыта. Есть разработанный проект за государственные средства, проект реставрации. Этот проект внесен в систему DREAM. Также проводятся мероприятия, чтобы в рамках этого проекта произвести дополнительные консервационные работы. Отрабатывается вопрос с донорами, Министерством культуры Украины. Кстати, дополнительно там частично была повреждена эта крыша, враг снова там рядом нанес удар. Но сейчас ЮНЕСКО нам сказало, что те повреждения также будут устранены”, — сказал Костин, передает корреспондент МГ “Объектив”.

Он уточнил, что в 40 млн грн оценили реставрацию здания. Костин также предполагает, что проект восстановления, разработанный в прошлом году, может потребовать корректировки.

«В рамках этого проекта также предусмотрена часть, ну, один из этапов — это укрепление стен. Это вопрос, потому что сейчас о полной реставрации речь не идет, но провести те работы дополнительные, которые будут способствовать сохранению памятника, это нужно делать. Ну, на сегодня ухудшилась ситуация безопасности, и это также один из факторов, который может повлиять”, — отметил Костин.

Напомним также, что музей Сковороды был разрушен прямым попаданием вражеской ракеты вечером 6 мая 2022 года. Самые ценные экспонаты коллекции удалось спасти, их заранее переместили в другое место.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2026 в 19:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Музей Сковороды на Харьковщине, разрушенный прямым попаданием вражеской ракеты в мае 2022 года, полностью накрыли защитным укрытием.".