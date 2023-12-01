Деньги есть, тендер провести не могут: сохранят ли музей Сковороды

На Харьковщине не могут провести тендер на консервационные работы в музее Сковороды, разрушенном прямым попаданием вражеской ракеты в мае 2022 года, сообщил на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Нами были выделены средства на консервацию. Они есть. Были несколько раз объявлены тендерные процедуры. Если я не ошибаюсь, то уже трижды. Тендер не состоялся, он был отменен, в том числе и нашими решениями. Почему? Потому что либо участвовала одна компания только. Конечно, ни о какой конкуренции здесь речь идти не может. Другой раз, когда принимала так же, одна компания, в тендерной процедуре не было предоставлено полного пакета документов. И по процедуре, когда мы открывали предложения, это выяснялось. И было принято решение об отмене этой тендерной процедуры», — рассказал Синегубов.

По его словам, сейчас продолжается очередная тендерная процедура. Поэтому глава ХОВА пригласил желающих подрядчиков принять в ней участие.

«Поскольку чем их будет больше, тем будет и конкурентнее цена, и качество и скорость выполнения работ. Поскольку на деоккупированных территориях по восстановлению жилого фонда мы сталкиваемся с тем, что некоторые компании не укладываются в те сроки, которые были задекларированы. Поэтому нам постоянно приходится работать на месте. И объявлять те возможные недостатки, которые мы видим там. Потому что скорость восстановления, качество, при том и цена для нас являются принципиальными. Поэтому будем работать, чтобы все же тендер состоялся, и приступить наконец к консервации этого музея», — добавил Синегубов.

Как сообщалось в конце октября, областное коммунальное учреждение «Национальный литературно-мемориальный музей Г. С. Сковороды» объявило тендер на работы по сохранению дома, в котором жил философ. Стоимость работ составляет 8,5 миллиона гривен.

Напомним также, что музей Сковороды был разрушен прямым попаданием вражеской ракеты вечером 6 мая 2022 года. Самые ценные экспонаты коллекции удалось спасти, их заранее переместили в другое место. Директор департамента культуры ХОВА Эдуард Павленко сообщал, что на консервацию музея в конце 2022 года из областного бюджета выделили 2 миллиона гривен.

В уцелевшей кладовой музея в сентябре 2023 года создали пространство для творчества — арт-хаб «LIBERTY».