В разрушенном РФ музее Сковороды на Харьковщине будут смотреть кино (фото)
Фото: ХОВА
В музее Григория Сковороды, почти полностью разрушенном прямым попаданием вражеской ракеты 6 мая 2022 года, создали пространство для творчества — арт-хаб «LIBERTY».
Его обустроили при поддержке волонтеров и меценатов в уцелевшем памятнике архитектуры XIX века — кладовой, рассказала заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.
По ее словам, там будут проходить мастер-классы, интерактивные программы, показы фильмов и научные лекции.
Фото: ХОВА
Напомним, что музей Сковороды был разрушен прямым попаданием вражеской ракеты вечером 6 мая 2022 года. Самые ценные экспонаты коллекции удалось спасти, их заранее переместили в другое место. На консервацию музея в конце 2022 года из областного бюджета выделили 2 миллиона гривен.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 21:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В музее Григория Сковороды, почти полностью разрушенном прямым попаданием вражеской ракеты 6 мая 2022 года, создали пространство для творчества — арт-хаб «LIBERTY».".