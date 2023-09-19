В разрушенном РФ музее Сковороды на Харьковщине будут смотреть кино (фото)

В музее Григория Сковороды, почти полностью разрушенном прямым попаданием вражеской ракеты 6 мая 2022 года, создали пространство для творчества — арт-хаб «LIBERTY».

Его обустроили при поддержке волонтеров и меценатов в уцелевшем памятнике архитектуры XIX века — кладовой, рассказала заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

По ее словам, там будут проходить мастер-классы, интерактивные программы, показы фильмов и научные лекции.



Фото: ХОВА

Напомним, что музей Сковороды был разрушен прямым попаданием вражеской ракеты вечером 6 мая 2022 года. Самые ценные экспонаты коллекции удалось спасти, их заранее переместили в другое место. На консервацию музея в конце 2022 года из областного бюджета выделили 2 миллиона гривен.