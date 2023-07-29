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Восстановление или консервация – Синегубов сообщил о планах на музей Сковороды

Общество 15:58   29.07.2023
Виктория Яковенко
Восстановление или консервация – Синегубов сообщил о планах на музей Сковороды

Если ХОВА не сможет привлечь средства иностранных партнеров на восстановление разбитого россиянами музея Сковороды на Харьковщине, то к зиме его законсервируют.

Об этом во время брифинга сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Что касается Сковороды, то у нас было несколько возможностей привлечь средства. Это и был конкретный человек, иностранец, мы еще не теряем надежды привлечь от него донорские средства именно на этот музей на восстановление», — отметил председатель ХОВА.

Однако параллельно с этим в ХОВА разрабатывают проект по консервации музея.

«Если у нас будут международные средства, конечно, будем пересматривать наши планы. Однако другого выхода нет. Должны все же прилагать усилия по сохранению того, что там осталось», — подчеркнул Синегубов.

Также в ХОВА ищут возможность инвестирования средств на восстановление Шаровского замка в Богодуховском районе. Его тоже планируют законсервировать до зимы.

Напомним, что музей Сковороды был разрушен прямым попаданием вражеской ракеты вечером 6 мая в прошлом году. 350 тысяч гривен на восстановление музея ранее передал лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук. А группа Kalush Orchestra пожертвовала 300 тысяч, которые выручила от продажи контрабаса.

Читайте также: Музей Сковороды «законсервируют» за 2 млн гривен из областного бюджета

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 15:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если ХОВА не сможет привлечь средства иностранных партнеров на восстановление разбитого россиянами музея Сковороды на Харьковщине, то к зиме его законсервируют.".