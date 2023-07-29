Восстановление или консервация – Синегубов сообщил о планах на музей Сковороды

Если ХОВА не сможет привлечь средства иностранных партнеров на восстановление разбитого россиянами музея Сковороды на Харьковщине, то к зиме его законсервируют.

Об этом во время брифинга сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Что касается Сковороды, то у нас было несколько возможностей привлечь средства. Это и был конкретный человек, иностранец, мы еще не теряем надежды привлечь от него донорские средства именно на этот музей на восстановление», — отметил председатель ХОВА.

Однако параллельно с этим в ХОВА разрабатывают проект по консервации музея.

«Если у нас будут международные средства, конечно, будем пересматривать наши планы. Однако другого выхода нет. Должны все же прилагать усилия по сохранению того, что там осталось», — подчеркнул Синегубов.

Также в ХОВА ищут возможность инвестирования средств на восстановление Шаровского замка в Богодуховском районе. Его тоже планируют законсервировать до зимы.

Напомним, что музей Сковороды был разрушен прямым попаданием вражеской ракеты вечером 6 мая в прошлом году. 350 тысяч гривен на восстановление музея ранее передал лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук. А группа Kalush Orchestra пожертвовала 300 тысяч, которые выручила от продажи контрабаса.