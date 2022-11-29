Группа Kalush Orchestra продала контрабас ради восстановления музея Сковороды

Амбассадоры проекта «Сохраните украинскую культуру» и победители нынешнего Евровидения Kalush Orchestra передали более 300 тысяч гривен на восстановление музея Григория Сковороды в Харьковской области, который был разрушен прямым попаданием российской ракеты.

Эти деньги в долларовом эквиваленте музыканты выручили, продав свой контрабас во время тура по США и Канаде, сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

«Во время наших концертов за рубежом мы стараемся собирать средства для Украины. Вот на одном из наших концертов в Вашингтоне у нас появилась идея устроить дополнительно благотворительный аукцион. Нам удалось продать новенький контрабас, на таком обычно играет наш Саша Кондратюк, и получить немалую сумму. Мы решили передать ее в фонд Министерства культуры и информационной политики. Кроме того, это не первый такой благотворительный аукцион. Мы планируем и в дальнейшем проводить подобные аукционы, чтобы собрать как можно больше денег для помощи украинцам», — отметил лидер группы Олег Псюк.

Напомним, что музей Сковороды был разрушен прямым попаданием вражеской ракеты вечером 6 мая. Экспозицию удалось спасти — еще до обстрела ее переместили в безопасное место. 350 тысяч гривен на восстановление музея ранее передал лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук.

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