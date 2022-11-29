Гурт Kalush Orchestra продав контрабас заради відновлення музею Сковороди

Амбасадори проєкту “Збережіть українську культуру” та переможці цьогорічного Євробачення Kalush Orchestra передали понад 300 тисяч гривень на відновлення музею Григорія Сковороди у Харківській області, який був зруйнований прямим влучанням російської ракети.

Ці гроші у доларовому еквіваленті музиканти виручили, продавши свій контрабас під час туру США та Канадою, повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

“Під час наших концертів за кордоном ми намагаємося збирати кошти для України. Ось на одному з наших концертів у Вашингтоні у нас з‘явилась ідея влаштувати додатково благодійний аукціон. Нам вдалося продати новенький контрабас, на такому зазвичай грає наш Сашко Кондратюк, і отримати чималу суму. Ми вирішили передати її до фонду Міністерства культури та інформаційної політики. Окрім того, це не перший такий благодійний аукціон. Ми плануємо й надалі проводити подібні аукціони, щоб зібрати якомога більше грошей для допомоги українцям”, – зазначив лідер гурту Олег Псюк.

Нагадаємо, що музей був зруйнований прямим влучанням ворожої ракети пізно ввечері 6 травня. Експозицію вдалося врятувати — її ще до обстрілу перемістили у безпечне місце. 350 тисяч гривень на відновлення музею раніше передав лідер Океану Ельзи Святослав Вакарчук.