Які пам’ятки архітектури Мінкульт хоче законсервувати на Харківщині
На Харківщину із робочим візитом приїхав перший заступник Міністра культури України Іван Вербицький, повідомили у ХОВА.
Область входить до переліку регіонів із найбільшою кількістю пошкоджених внаслідок бойових дій історичних пам’яток, зазначив Іван Вербицький.
Вербицький відвідав «Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова» і «Харківський художній музей». Ще делегація Мінкульта оглянула будівлю й приміщення літературно-меморіального музею Григорія Сковороди у Сковородинівці. Садибу пошкодили російські ракети у 2022 році. ХОВА у співпраці з ЮНЕСКО встановила укриття для захисту залишків споруди. Але росіяни пошкодили і його під час чергової атаки.
Наразі ХОВА разом із ЮНЕСКО й міжнародними партнерами працюють над проєктом і підготовкою до реконструкції пам’ятки архітектури національного значення «Будинок Держпрому», повідомила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.
Іван Вербицький оглянув і будівлю Харківської обласної державної адміністрації, яку 1 березня 2022 року росіяни атакували двома ракетами. Наразі об’єкт законсервований для запобігання аварійності через погодні умови.
Учасники візиту також обговорили, що необхідно провести консерваційні роботи у Шарівському палацово-парковому комплексі «Садиба».
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: госпром, Григорий сковорода, здание, минкульт, музей сковороды, сковородиновка, Харків, хога, шаровка;
Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2026 в 18:37;