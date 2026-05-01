Держпром у Харкові витратить майже 1 млн грн на клумби – ХАЦ

Суспільство 12:11   01.05.2026
Вікторія Яковенко
Обласне КП “Держпром” уклало договір на 938,5 тисяч гривень з ФОП Горбунов Олексій Михайлович на озеленення клумб. Про це стало відомо із системи публічних закупівель “ProZorro”, повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр”.

Антикорупціонери зазначили, що мова йде про клумби № 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17 біля будівлі Держпрому. Облаштувати їх мають до 27 червня.

“Договір в систему не завантажили. Держпром щороку витрачає кошти на озеленення та щороку висаджує тюльпани, які є багаторічними рослинами. Навіть повномасштабна війна не зупинила цей квест”, – пише ХАЦ.

Антикорупціонери підрахували, що витрати Держпрому на тюльпани та озеленення з початку повномасштабного вторгнення РФ вже сягнули суми у понад 4,2 млн грн. І, підкреслює ХАЦ, завжди договори укладають саме з Олексієм Горбуновим.

Там додали, що у 2023 році директор Держпрому пояснив ХАЦ, чому витрачають кошти на ці рослини.

“Тюльпани відцвітають. Потім листя засихає. І ми їх потім викопуємо і садимо потім квіти. І щоб все літо були квіти, а якщо ми посадимо ті – то вони відцвітуть. Засохне листя і залишається чорна земля, треба зрізати”, – цитують антикорупціонери директора “Держпрому” Миколу Чехунова.

Читайте також: Реконструкція Лопанської набережної триває: скільки ще витратить Харків

Дачний сезон 2026: скільки коштують товари для саду й городу в Харкові
Дачний сезон 2026: скільки коштують товари для саду й городу в Харкові
01.05.2026, 12:40
Проводив допити та відбирав зброю: 12 років в’язниці отримав зрадник із Ізюма
Проводив допити та відбирав зброю: 12 років в’язниці отримав зрадник із Ізюма
01.05.2026, 12:00
По Куп’янську вдарили КАБами: під завалами будинку можуть бути люди (відео)
По Куп’янську вдарили КАБами: під завалами будинку можуть бути люди (відео)
05.08.2025, 17:42
Держпром у Харкові витратить майже 1 млн грн на клумби – ХАЦ
Держпром у Харкові витратить майже 1 млн грн на клумби – ХАЦ
01.05.2026, 12:11
П’яний водій у Харкові намагався вирішити питання хабарем
П’яний водій у Харкові намагався вирішити питання хабарем
01.05.2026, 11:15
Зеленський розповів про обстріли залізничної інфраструктури на Харківщині
Зеленський розповів про обстріли залізничної інфраструктури на Харківщині
01.05.2026, 10:46

Новини за темою:

11.04.2026
Комунальний харківський Держпром хоче купити кросоверів на 7 млн грн – навіщо
27.11.2025
Переплати на сотні тисяч гривень у кошторисі ремонту Держпрому знайшов ХАЦ
28.10.2025
Сьогодні 28 жовтня 2025: яке свято та день в історії
15.07.2025
«Фостер – космонавт»: архітекторка Ольга Клейтман – про майбутнє Харкова 📹
20.05.2025
При відновленні Держпрому хочуть встановити вікна, як у 1928 році


  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2026 в 12:11;

