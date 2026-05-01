Держпром у Харкові витратить майже 1 млн грн на клумби – ХАЦ

Обласне КП “Держпром” уклало договір на 938,5 тисяч гривень з ФОП Горбунов Олексій Михайлович на озеленення клумб. Про це стало відомо із системи публічних закупівель “ProZorro”, повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр”.

Антикорупціонери зазначили, що мова йде про клумби № 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17 біля будівлі Держпрому. Облаштувати їх мають до 27 червня.

“Договір в систему не завантажили. Держпром щороку витрачає кошти на озеленення та щороку висаджує тюльпани, які є багаторічними рослинами. Навіть повномасштабна війна не зупинила цей квест”, – пише ХАЦ.

Антикорупціонери підрахували, що витрати Держпрому на тюльпани та озеленення з початку повномасштабного вторгнення РФ вже сягнули суми у понад 4,2 млн грн. І, підкреслює ХАЦ, завжди договори укладають саме з Олексієм Горбуновим.

Там додали, що у 2023 році директор Держпрому пояснив ХАЦ, чому витрачають кошти на ці рослини.

“Тюльпани відцвітають. Потім листя засихає. І ми їх потім викопуємо і садимо потім квіти. І щоб все літо були квіти, а якщо ми посадимо ті – то вони відцвітуть. Засохне листя і залишається чорна земля, треба зрізати”, – цитують антикорупціонери директора “Держпрому” Миколу Чехунова.