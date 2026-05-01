Ударні дрони атакують Харків вранці, є постраждалий – деталі (доповнено)

Вранці 1 травня, близько 06:50, росіяни обстріляли Харків.

Доповнено о 08:22. Також окупанти атакували АЗС у Слобідському районі.

“Інформація щодо можливих постраждалих та руйнувань уточнюється”, – зазначив мер.

Доповнено о 08:11. Також, за інформацією Терехова, ворог атакував Немишлянський район. Тим часом начальник ХОВА повідомив про одного постраждалого.

Доповнено о 08:01. Ще один дар прийшовся по Салтівському району. Мер закликав харків’ян бути обережними – атака БпЛА триває.

Доповнено о 08:00. Також є інформація про “прильоти” у Київському районі. ЗС РФ вдарили по заправці, уточнив Терехов.

“Пошкоджено кілька авто та будівля АЗС. Щодо постраждалих – інформація наразі не поступала”, – додав міський голова.

Доповнено о 07:40. Начальник ХОВА написав: внаслідок атаки пошкоджена адміністративна будівля. Інформації про постраждалих немає.

Міський голова Ігор Терехов повідомив: під атакою опинився Холодногірський район. Окупанти, уточнив він, випустили по Харкову ударні дрони.

Незабаром начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що на місце “прильоту” вже виїхали екстрені служби.

“Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється”, – додав Синєгубов.

Зазначимо, тривога на Харківщині лунала за ніч чотири рази. Основною загрозою, традиційно, стали безпілотники. О 06:09 Харків знову “почервонів”. Після чого у Повітряних силах ЗСУ поінформували про пуски КАБ на Запоріжжя та Харківщину.