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Дев’ять пожеж вирували через обстріли: ДСНС про наслідки

Події 07:43   15.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Дев’ять пожеж вирували через обстріли: ДСНС про наслідки

Протягом минулої доби в рятувальників було 34 оперативні виїзди, 22 з них – на ліквідацію пожеж, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Дев’ять пожеж почалися через “прильоти” – горіло у Куп’янському, Чугуївському, Лозівському районах області, а також – у Харкові:

  • у сел. Великий Бурлук Куп’янського району горів житловий будинок;
  • у сел. Старий Салтів Чугуївського району горів очерет;
  • у місті Лозова горів житловий будинок та гараж, постраждало чотири особи, з них одна дитина;
  • у Київському районі Харкова горіла будівля художнього музею, постраждало шість осіб, з них одна дитина.

Одразу чотири пожежі почалися після “прильотів” в Холодногірському районі Харкова. У ДСНС уточнюють: росіяни повторно випустили ракету по місцю, де вже працювали рятувальники. Внаслідок удару загинули п’ятеро людей, з них чотири – рятувальники. Постраждали дев’ять – у тому числі шість пожежників.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 07:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби в рятувальників було 34 оперативні виїзди, 22 з них – на ліквідацію пожеж, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.".