Дев’ять пожеж вирували через обстріли: ДСНС про наслідки
Протягом минулої доби в рятувальників було 34 оперативні виїзди, 22 з них – на ліквідацію пожеж, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Дев’ять пожеж почалися через “прильоти” – горіло у Куп’янському, Чугуївському, Лозівському районах області, а також – у Харкові:
- у сел. Великий Бурлук Куп’янського району горів житловий будинок;
- у сел. Старий Салтів Чугуївського району горів очерет;
- у місті Лозова горів житловий будинок та гараж, постраждало чотири особи, з них одна дитина;
- у Київському районі Харкова горіла будівля художнього музею, постраждало шість осіб, з них одна дитина.
Одразу чотири пожежі почалися після “прильотів” в Холодногірському районі Харкова. У ДСНС уточнюють: росіяни повторно випустили ракету по місцю, де вже працювали рятувальники. Внаслідок удару загинули п’ятеро людей, з них чотири – рятувальники. Постраждали дев’ять – у тому числі шість пожежників.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 07:43;