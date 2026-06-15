Дев’ять пожеж вирували через обстріли: ДСНС про наслідки

Протягом минулої доби в рятувальників було 34 оперативні виїзди, 22 з них – на ліквідацію пожеж, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Дев’ять пожеж почалися через “прильоти” – горіло у Куп’янському, Чугуївському, Лозівському районах області, а також – у Харкові:

у сел. Великий Бурлук Куп’янського району горів житловий будинок;

у сел. Старий Салтів Чугуївського району горів очерет;

у місті Лозова горів житловий будинок та гараж, постраждало чотири особи, з них одна дитина;

у Київському районі Харкова горіла будівля художнього музею, постраждало шість осіб, з них одна дитина.

Одразу чотири пожежі почалися після “прильотів” в Холодногірському районі Харкова. У ДСНС уточнюють: росіяни повторно випустили ракету по місцю, де вже працювали рятувальники. Внаслідок удару загинули п’ятеро людей, з них чотири – рятувальники. Постраждали дев’ять – у тому числі шість пожежників.