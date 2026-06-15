Девять пожаров бушевали из-за обстрелов: ГСЧС о последствиях
В течение минувших суток у спасателей было 34 оперативных выезда, 22 из них – на ликвидацию пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Девять пожаров начались из-за «прилетов» – горело в Купянском, Чугуевском, Лозовском районах области, а также – в Харькове:
- в пос. Великий Бурлук Купянского района горел жилой дом;
- в пос. Старый Салтов Чугуевского района горел тростник;
- в городе Лозовая горел жилой дом и гараж, пострадали четыре человека, из них один ребенок;
- в Киевском районе Харькова горело здание художественного музея, пострадало шесть человек, из них один ребенок.
Сразу четыре пожара начались в после «прилета» в Холодногорском районе Харькова. В ГСЧС уточняют: россияне повторно выпустили ракету по месту, где уже работали спасатели. В результате удара погибли пять человек, из них четыре – спасатели. Пострадали девять – в том числе шесть пожарных.
Читайте также: Пятеро спасателей погибли, пострадали гражданские: ночью россияне били БпЛА
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака РФ, обстрел, прилет, Харьков, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Девять пожаров бушевали из-за обстрелов: ГСЧС о последствиях», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 07:43;