Девять пожаров бушевали из-за обстрелов: ГСЧС о последствиях

В течение минувших суток у спасателей было 34 оперативных выезда, 22 из них – на ликвидацию пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Девять пожаров начались из-за «прилетов» – горело в Купянском, Чугуевском, Лозовском районах области, а также – в Харькове:

в пос. Великий Бурлук Купянского района горел жилой дом;

в пос. Старый Салтов Чугуевского района горел тростник;

в городе Лозовая горел жилой дом и гараж, пострадали четыре человека, из них один ребенок;

в Киевском районе Харькова горело здание художественного музея, пострадало шесть человек, из них один ребенок.

Сразу четыре пожара начались в после «прилета» в Холодногорском районе Харькова. В ГСЧС уточняют: россияне повторно выпустили ракету по месту, где уже работали спасатели. В результате удара погибли пять человек, из них четыре – спасатели. Пострадали девять – в том числе шесть пожарных.