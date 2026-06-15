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Девять пожаров бушевали из-за обстрелов: ГСЧС о последствиях

Происшествия 07:43   15.06.2026
Николь Костенко-Лагутина

В течение минувших суток у спасателей было 34 оперативных выезда, 22 из них – на ликвидацию пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Девять пожаров начались из-за «прилетов» – горело в Купянском, Чугуевском, Лозовском районах области, а также – в Харькове:

  • в пос. Великий Бурлук Купянского района горел жилой дом;
  • в пос. Старый Салтов Чугуевского района горел тростник;
  • в городе Лозовая горел жилой дом и гараж, пострадали четыре человека, из них один ребенок;
  • в Киевском районе Харькова горело здание художественного музея, пострадало шесть человек, из них один ребенок.

Сразу четыре пожара начались в после «прилета» в Холодногорском районе Харькова. В ГСЧС уточняют: россияне повторно выпустили ракету по месту, где уже работали спасатели. В результате удара погибли пять человек, из них четыре – спасатели. Пострадали девять – в том числе шесть пожарных.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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Девять пожаров бушевали из-за обстрелов: ГСЧС о последствиях
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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 07:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток у спасателей было 34 оперативных выезда, 22 из них – на ликвидацию пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".