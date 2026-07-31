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Члену ЕКОПФО на Харківщині вручили підозру: що «загубила» у декларації

Суспільство 12:09   31.07.2026
Вікторія Яковенко
Члену ЕКОПФО на Харківщині вручили підозру: що «загубила» у декларації

Правоохоронці викрили члена експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) однієї з міських лікарень на Харківщині, яка, за даними слідства, подала недостовірні відомості до щорічної декларації за 2025 рік.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили: у березні під час подання відомостей фігурантка приховала дані про свого чоловіка — також члена ЕКОПФО. У результаті «поза увагою» опинився цілий перелік його майна — нерухомість, транспорт і заощадження.

«Зокрема, у декларації не було вказано житловий будинок та гараж, два автомобілі марки «Lexus GX 460», а також понад 365 тис. грн його заробітної плати та майже 20 тис. доларів США готівкою. Навіть подаючи виправлену декларацію, фігурантка знову приховала ці дані», – встановили правоохоронці.

За підрахунками прокуратури, загальна сума прихованих активів перевищує 2,5 млн гривень.

Жінці повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 ККУ), додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, раніше в облпрокуратурі повідомили, що затримали в Харкові групу людей, вони, ймовірно, займалися оформленням фейкової інвалідності. Це надалі дозволяло отримати військовозобов’язаним відстрочку від мобілізації. За версією слідства, схему організували невропатолог та завідувач терапевтичного відділення, водій та оператор комп’ютерного набору обласної медустанови, також у справі був цивільний.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2026 в 12:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили члена експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) однієї з міських лікарень на Харківщині".