“Приліт” по Балаклії: попереджали про “бандероль”, є руйнації

Російська армія 31 липня обстріляла місто Балаклія в Харківській області. Про наслідки повідомив начальник МВА Віталій Карабанов. Обійшлося без постраждалих.

За словами Карабанова, удар був поруч із двома одноповерховими будинками, один із них значно пошкоджений, другий – частково. Також дісталося господарчим спорудам.

“На місці ворожого удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. На щастя, внаслідок ворожої атаки обійшлося без постраждалих“, – написав начальник МВА.

Наслідки “прильоту” ліквідують комунальники.

Віталій Карабанов не уточнив, чим саме вдарили по Балаклії. Одначе Повітряні сили ЗСУ вдень інформували про те, що в бік міста летить ракета.

Харківські моніторингові канали одночасно уточнювали, що йдеться про “бандероль”.