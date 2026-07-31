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“Приліт” по Балаклії: попереджали про “бандероль”, є руйнації

Події 17:18   31.07.2026
Оксана Горун
“Приліт” по Балаклії: попереджали про “бандероль”, є руйнації Фото: Віталій Карабанов/телеграм

Російська армія 31 липня обстріляла місто Балаклія в Харківській області. Про наслідки повідомив начальник МВА Віталій Карабанов. Обійшлося без постраждалих.

За словами Карабанова, удар був поруч із двома одноповерховими будинками, один із них значно пошкоджений, другий – частково. Також дісталося господарчим спорудам.

На місці ворожого удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. На щастя, внаслідок ворожої атаки обійшлося без постраждалих“, – написав начальник МВА.

Наслідки “прильоту” ліквідують комунальники.

приліт Балаклеєю 31 липня 2026 2
Фото: Віталій Карабанов/телеграм

Віталій Карабанов не уточнив, чим саме вдарили по Балаклії. Одначе Повітряні сили ЗСУ вдень інформували про те, що в бік міста летить ракета.

Харківські моніторингові канали одночасно уточнювали, що йдеться про “бандероль”.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2026 в 17:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія 31 липня обстріляла місто Балаклія в Харківській області. Про наслідки повідомив начальник МВА Віталій Карабанов. Обійшлося без постраждалих".