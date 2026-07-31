Збирав вибухівки для терактів у центрі Харкова: вирок лаборанту вишу

У Харкові засудили лаборанта вишу. Слідство довело, що він на замовлення РФ збирав вибухівки.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що у січні торік завідувач лабораторії одного з університетів міста через мережу “Телеграм” встановив контакт із представником російської спецслужби. Харків’янин прагнув отримати грошову винагороду та допомогу у виїзді до тимчасово окупованого Харцизька Донецької області, де похований його батько та мешкає мати.

“Куратор” обіцяв допомогти йому з виїздом, отриманням російського паспорта та захистом від мобілізації. В обмін на це лаборант погодився виготовляти вибухівку та передавати розвіддані про українських військових. Отримуючи чіткі інструкції, він купував необхідні компоненти і за допомогою підручних інструментів створив три саморобні вибухові пристрої (СВП). Для посилення ураження споряджав їх цвяхами, саморізами, болтами та гайками”, – зазначили правоохоронці.

Після цього фігурант мав закласти вибухівки у схованки для подальшої передачі виконавцям запланованих терактів біля адмінбудівель у центрі Харкова, встановили в СБУ.

Зазначається, що для конспірації чоловік виготовляв і зберігав вибухівку в квартирі своїх сусідів, які виїхали з міста та залишили йому ключі для догляду за помешканням.

“Готові СВП він замаскував під спортивний інвентар і заклав у схованках, координати яких через месенджер передавав куратору від фсб”, – додали в СБУ.

Правоохоронці завчасно викрили задум ворога, поетапно задокументували злочини агента і затримали його під час облаштування третього схрону у дворі житлового масиву.

Суд визнав чоловіка винним у держзраді, незаконному виготовленні та зберіганні вибухових речовин, пособництві у вчиненні терористичного акту.

Йому призначили 15 років тюрми з конфіскацією майна.