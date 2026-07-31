Тисячі км “павутиння” із оптоволокна: який вигляд мають Вовчанські ліси 📹

Українські захисники показали, який зараз мають вигляд ліси на Вовчанському напрямку. У 57-й окремій мотопіхотній бригаді імені Костя Гордієнка опублікували відео з висоти пташиного польоту.

“Тисячі кілометрів “павутиння” із оптоволокна, яке залишається на деревах від російських дронів. Це не просто сміття. Це — серйозна екологічна проблема, наслідки якої ми відчуватимемо роками”, – зазначили воїни.

Вони додають: оптоволокно знищує Вовчанські ліси та стає смертельною пасткою для диких тварин.

”Екоцид для окупантів — така ж сама зброя проти України, як і дрони. Тому ворожі пілоти — пріоритетна ціль для бійців 57–ї бригади. Ми змусимо окупантів заплатити за всі їхні злочини”, – підкреслили воїни.

Відео: 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені Костя Гордієнка

Нагадаємо, раніше бійці 101 окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ показали, який вигляд зараз має Куп’янськ.