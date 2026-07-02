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Який насправді має вигляд «руський мир»: Куп’янськ з висоти показали воїни 📹

Репортаж 13:19   02.07.2026
Вікторія Яковенко
Який насправді має вигляд «руський мир»: Куп’янськ з висоти показали воїни 📹 Скриншот

Який вигляд має зараз місто-герой Куп’янськ, показали бійці 101 окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ. Вони опублікували відео з висоти пташиного польоту.

«Наш незламний і героїчний Купʼянськ. Перед вами – не просто кадри з дрона, а прямі свідчення того, як насправді виглядає «руський мир». Моторошна, але необхідна правда, яку має побачити весь цивілізований світ. Ще нещодавно це місто вільно дихало, тішило зеленню парків і клумб, а вулиці наповнював безтурботний дитячий сміх. Сьогодні його обличчя інше: розбиті будинки, понівечені квартали, спалені автівки. Навіть церкви не пощадив «віруючий» ворог», – зазначають захисники.

Але, кажуть воїни, Купʼянськ — це не лише про руїни. Передусім — це про мужніх українських оборонців. Серед уламків вони зберегли головне — віру, силу духу і рішучість вистояти та не дати окупантам жодного шансу.

Відео: 101 ОБрО Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, армія РФ продовжує спроби розсікти плацдарм на схід від Куп’янська, повідомляв оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. Він зазначив, що певних результатів окупанти досягли.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2026 в 13:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Який вигляд має зараз місто-герой Куп’янськ, показали бійці 101 окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ. Вони опублікували відео з висоти пташиного польоту.".