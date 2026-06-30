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Путін знов брехав про успіхи в Куп’янську й оточення ЗСУ біля ріки Оскіл – ISW

Фронт 07:58   30.06.2026
Оксана Якушко
Путін знов брехав про успіхи в Куп’янську й оточення ЗСУ біля ріки Оскіл – ISW

Диктатор РФ Володимир Путін знову заявив про успіхи у Куп’янську, але цього разу розпливчасто, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

«Путін коротко згадав про російські наступальні операції в напрямку Куп’янська, але говорив про цей район розпливчасто, ймовірно, тому що Кремль продовжує відмовлятися визнавати успішні українські контрнаступи в Куп’янську і його околицях наприкінці 2025 року», — прокоментували промову Путіна.

Путін стверджував, що російські війська зараз знаходяться за 2,5–5 кілометрів від західного кордону Куп’янська, що, ймовірно, означає, що російські війська просунулися на 2,5–5 кілометрів на захід від західного адміністративного кордону Куп’янська. Також Путін стверджував, що українські війська раніше марно контрнаступали під Куп’янськом і російські війська навіть оточили велику кількість українських військовослужбовців у Куп’янську-Вузловому.

Насправді ж українські війська звільнили більшу частину Куп’янська та його околиць наприкінці грудня 2025 року, і з того часу російські війська намагаються відвоювати територію в цьому районі, зокрема й поблизу Куп’янська-Вузлового. ISW має у своєму розпорядженні дані, що російські війська зараз присутні у 2,39% Куп’янська і 2,77% Куп’янська-Вузлового, і не мають будь-яких закріплених позицій в жодному з цих міст.

Також Путін заявив, що елементи російського Західно-Тихоокеанського угруповання сил притиснули українські війська до лівого (східного) берега річки Оскіл на південь від Борової та майже оточили 5000 українських військовослужбовців у цьому районі. Путін стверджував, що російські війська чинять тиск на українське угруповання зі сходу, півночі та півдня і що залишилося всього 2 кілометри до завершення оточення російськими військами. Проте ISW не виявила жодних доказів слів Путіна, що російські війська загрожують оточити якісь українські сили у напрямку Борової чи близькі до досягнення річки Оскіл у цьому районі.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2026 в 07:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Диктатор РФ Володимир Путін знову заявив про успіхи у Куп’янську, але цього разу розпливчасто, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).".