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Як 30 червня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки

Суспільство 20:59   29.06.2026
Оксана Якушко
Як 30 червня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки Фото: АТ “Харківобленерго”

У вівторок, 30 червня з 17:00 до 22:00, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє «Харківобленерго».

Вимикатимуть світло у вівторок по всій Україні у другій половині доби – з 17:00 до 22:00.

Причина, через які запровадили обмеження, значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

 

1.1 19:00-22:00

1.2 19:00-20:00

6.1 18:00-19:00

6.2 17:00-19:00

Список адрес за чергами – тут.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2026 в 20:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 30 червня з 17:00 до 22:00, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє «Харківобленерго».".