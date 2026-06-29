Як 30 червня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
У вівторок, 30 червня з 17:00 до 22:00, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє «Харківобленерго».
Вимикатимуть світло у вівторок по всій Україні у другій половині доби – з 17:00 до 22:00.
Причина, через які запровадили обмеження, значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 19:00-22:00
1.2 19:00-20:00
6.1 18:00-19:00
6.2 17:00-19:00
Список адрес за чергами – тут.