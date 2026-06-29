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Трамваї змінили маршрут руху через удар КАБа по Харкову

Транспорт 19:35   29.06.2026
Оксана Якушко
Трамваї змінили маршрут руху через удар КАБа по Харкову

Трамваї №1, 12, 20 тимчасово курсують до розвороту «Іванівка» замість вокзалу «Харків-Пасажирський», повідомляє Харківська міськрада.

Через наслідки ворожих атак рух трамваїв на вулиці Євгена Котляра тимчасово припинили, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

На період відсутності трамвайного сполучення курсує тимчасовий автобус: вул. Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський») – вул. Європейська (через вул. Євгена Котляра, вул. Чоботарську, пров. Пискунівський, проїзд Рогатинський, вул. Клочківську).

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, 29 червня по Харкову вдарив КАБ – на місці загинула 23-річна дівчина, 12 людей постраждали.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2026 в 19:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамваї №1, 12, 20 тимчасово курсують до розвороту «Іванівка» замість вокзалу «Харків-Пасажирський», повідомляє Харківська міськрада.".