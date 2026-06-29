Трамваи изменили маршрут движения из-за удара КАБа по Харькову

Трамваи №1, 12, 20 временно курсируют к разворотному кругу «Ивановка» вместо вокзала «Харьков-Пассажирский», сообщает Харьковский горсовет.

Из-за последствий вражеских атак движение трамваев на улице Евгения Котляра временно прекратили, объяснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В период отсутствия трамвайного сообщения курсирует временный автобус: ул. Евгения Котляра (вокзал «Харьков-Пассажирский») – ул. Европейская (через ул. Евгения Котляра, ул. Чеботарскую, пер. Пискуновский, проезд Рогатинский, ул. Клочковскую).

Как сообщала ранее МГ «Объектив», 29 июня по Харькову ударил КАБ — на месте погибла 23-летняя девушка, 12 человек пострадали.