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Трамваи изменили маршрут движения из-за удара КАБа по Харькову

Транспорт 19:35   29.06.2026
Оксана Якушко
Трамваи изменили маршрут движения из-за удара КАБа по Харькову

Трамваи №1, 12, 20 временно курсируют к разворотному кругу «Ивановка» вместо вокзала «Харьков-Пассажирский», сообщает Харьковский горсовет.

Из-за последствий вражеских атак движение трамваев на улице Евгения Котляра временно прекратили, объяснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В период отсутствия трамвайного сообщения курсирует временный автобус: ул. Евгения Котляра (вокзал «Харьков-Пассажирский») – ул. Европейская (через ул. Евгения Котляра, ул. Чеботарскую, пер. Пискуновский, проезд Рогатинский, ул. Клочковскую).

Как сообщала ранее МГ «Объектив», 29 июня по Харькову ударил КАБ — на месте погибла 23-летняя девушка, 12 человек пострадали.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2026 в 19:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамваи №1, 12, 20 временно курсируют к разворотному кругу «Ивановка» вместо вокзала «Харьков-Пассажирский», сообщает Харьковский горсовет.".