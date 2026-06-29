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Харьковщину ожидает жаркий июль? Прогноз синоптиков, облэнерго о графиках

Общество 13:19   29.06.2026
Виктория Яковенко
Харьковщину ожидает жаркий июль? Прогноз синоптиков, облэнерго о графиках

Синоптики опубликовали предварительный прогноз на июль 2026 года на Харьковщине.

Ожидается, что во второй месяц лета будет теплее, чем обычно. По данным Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей, среднемесячная температура воздуха может составлять 23,7 градуса тепла, при этом климатическая норма – 21,7 градуса с отметкой «плюс».

А вот осадков ожидается меньше, чем обычно. По прогнозу, их выпадет около 42 мм, в то время как средняя месячная норма составляет 60 мм.

Тем временем, в ГУ ГСЧС в Харьковской области предостерегают: 30 июня в лесах региона будет сохраняться чрезвычайный (5 класс) уровень пожарной опасности. Жителей просят быть максимально осторожными и строго соблюдать правила пожарной безопасности: не разжигать костры в лесах, не бросать непогашенные спички и окурки, не сжигать растительность и мусор.

Как сообщил пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко «Суспільному», в регионе могут применяться графики ограничения электроснабжения из-за увеличения нагрузки на энергетическую систему в связи с ростом температуры.

«Исключить такой вариант развития событий мы не можем, потому что растет температура и соответственно растет потребление электрической энергии. Ведь все же пользуются кондиционерами, плюс — идет нагрузка на те же холодильники. Исключить это мы не можем и потребители должны быть готовы к тому, что и в Харьковской области возможно применение графиков ограничения электроснабжения. Пока они не применяются ни в Харькове, ни в Харьковской области”, — сказал Скичко.

Он уточнил, что нет конкретной температуры, при которой введут графики. Их применяют по команде «Укрэнерго».

«На это влияют многие факторы. Во-первых, сейчас у нас есть регионы с более высокой температурой. Именно там локально мы наблюдаем некоторый дефицит энергетических мощностей. Во-вторых, влияет и состояние энергетического оборудования – насколько оно восстановлено после ударов РФ, сколько солнечная электростанция производит электроэнергии в зависимости от облачного или солнечного дня», — объяснили в облэнерго.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2026 в 13:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики опубликовали предварительный прогноз на июль 2026 года на Харьковщине.".