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Харківщину очікує спекотний липень? Прогноз синоптиків, обленерго про графіки

Суспільство 13:19   29.06.2026
Вікторія Яковенко
Харківщину очікує спекотний липень? Прогноз синоптиків, обленерго про графіки

Синоптики опублікували попередній прогноз на липень 2026 року на Харківщині.

Очікується, що в другий місяць літа буде тепліше, ніж зазвичай. За даними Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей, середньомісячна температура повітря може становити 23,7 градуса тепла, при цьому кліматична норма – 21,7 градуса з позначкою «плюс».

А опадів очікується менше, ніж зазвичай. За прогнозом, їх випаде близько 42 мм, тоді як середня місячна норма становить 60 мм.

Тим часом в ГУ ДСНС в Харківській області застерігають: 30 червня у лісах регіону зберігатиметься надзвичайний (5 клас) рівень пожежної небезпеки. Жителів просять бути максимально обережними та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки: не розпалювати багаття у лісах, не кидати непогашені сірники та недопалки, не випалювати рослинність та сміття.

Як повідомив речник АТ “Харківобленерго” Володимир Скічко “Суспільному”, у регіоні можуть застосовуватися графіки обмеження електропостачання через збільшення навантаження на енергетичну систему у зв’язку зі зростанням температури.

“Виключити такий варіант розвитку подій ми не можемо, бо зростає температура і відповідно зростає споживання електричної енергії. Бо всі ж користуються кондиціонерами, плюс — йде навантаження на ті ж холодильники. Виключити це ми не можемо і споживачі повинні бути готові, що і в Харківській області можливе застосування графіків обмеження електропостачання. Наразі вони не застосовуються ні в Харкові, ні в Харківській області”, – сказав Скічко.

Він уточнив, що немає конкретної температури, за якої починаються застосовуватися графіки. Їх вводять за командою “Укренерго”.

“На це впливають багато факторів. По-перше, зараз у нас є регіони з більш високою температурою. Саме там локально ми спостерігаємо деякий дефіцит енергетичних потужностей. По-друге, впливає і стан енергетичного обладнання — наскільки воно відновлене після ударів РФ, скільки сонячна електростанція виробляє електроенергії в залежності від хмарного або сонячного дня”, – пояснили в обленерго.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2026 в 13:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики опублікували попередній прогноз на липень 2026 року на Харківщині.".