Сьогодні 14 серпня 2026: яке свято та день в історії

14 серпня 1385 року уклали Кревську унію. У 1775-му Катерина II видала маніфест, яким ліквідувала запорізьке козацтво. У 1941-му Рузвельт і Черчилль оприлюднили Атлантичну хартію. У 1980-му в Польщі почався страйк під проводом Леха Валенси, який став “першою ластівкою” у демократизації країни. У 1992-му почалася грузино-абхазька війна. У 2013-му почав працювати месенджер “Телеграм”.

Свята та пам’ятні дати 14 серпня

14 серпня – День народження месенджера “Телеграм”.

Також сьогодні: День зведення татуювання, Всесвітній день ящірки, День “Люби свою книгарню”, Всесвітній день косатки.

14 серпня в історії

14 серпня 1385 року розпочалися об’єднавчі процеси між Королівством Польським та Великим князівством Литовським, які через кілька століть призвели до створення Речі Посполитої. Першим значним кроком стала Кревська унія, укладена цього дня. Докладніше.

14 серпня 1775 року російська імператриця Катерина II видала маніфест, яким офіційно ліквідувала запорізьке козацтво. Його опублікували вже постфактум – після підлого знищення Запорізької січі під час повернення росіян зі спільного з козаками військового походу.

14 серпня 1941 року президент США Франклін Рузвельт і прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль оприлюднили спільну декларацію, яка згодом отримала назву Атлантична хартія. Вона стала підсумком зустрічі керівництва країн біля берегів Ньюфаундленду в затоці Пласентія на борту американського крейсера “USS Augusta”.

“Атлантична хартія містила широке формулювання військових цілей США та Великої Британії”, – зазначає Office of the Historian – Бюро адміністрації Державного департаменту США.

Зустріч Рузвельта та Черчилля проходила на тлі важких подій Другої світової війни. Війська нацистської Німеччини вже вдерлися до СРСР і стрімко просувалися. Британські, грецькі та югославські війська зазнали низки поразок на Балканах. Цілком реальною перспективою здавалося захоплення німцями Єгипту та перекриття Суецького каналу. Крім того, союзників турбували плани імперської Японії, яка могла скористатися ситуацією в Європі, щоб захопити британські, французькі та голландські колонії у Південно-Східній Азії. США все ще не були налаштовані вступати у війну, дотримуючись політики ізоляціонізму. Проте допомогу британцям надавали – у березні 1941 року в США ухвалили закон про ленд-ліз. Попри важку ситуацію на фронті, керівники двох країн обговорювали не лише найближчі тактичні кроки, а й перспективи післявоєнного світу.

“Обидві країни погодилися не прагнути територіальної експансії; прагнути лібералізації міжнародної торгівлі; встановити свободу морів і міжнародні трудові, економічні та соціальні стандарти. Найголовніше, що і Сполучені Штати, і Велика Британія були віддані підтримці відновлення самоврядування для всіх країн, які були окуповані під час війни, та наданню всім народам можливості обирати власну форму правління”, – пише Office of the Historian.

Головних цілей, які президенти ставили перед собою, готуючи цю зустріч, вони обоє не досягли. Черчилль не зміг втягнути американців у війну на своєму боці. Рузвельту не вдалося переконати американське суспільство підтримати безпосередній вступ США у війну. Американська громадська думка була проти цього до нападу Японії на Перл-Гарбор. Утім, Черчилль все ж таки розумів, що навіть така декларація зі США важлива для нього. Адже вона ще більше зв’яже США з Великою Британією та підніме моральний дух британців – дасть надію на підтримку з боку потужного союзника.

14 серпня 1947 року Пакистан та Індія здобули незалежність від Великої Британії. Докладніше.

14 серпня 1980 року 16 тисяч робітників Гданської корабельні імені Леніна вийшли на масовий страйк. Уже 15 серпня його очолив Лех Валенса. Це стало початком історії демократизації Польщі. Докладніше.

14 серпня 1992 року почалася грузино-абхазька війна. Докладніше.

14 серпня 2013 року розпочав роботу месенджер “Телеграм”. Докладніше.

Церковне свято 14 серпня

Передсвято Успіння Пресвятої Богородиці. Вшановують пам’ять пророка із 12-ти Михея. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 14 серпня пройшов дощ, то не варто працювати на городі та в саду.

Якщо троянди вже відцвіли, то скоро похолодає.

Якщо день холодний, то й бабине літо буде прохолодним.

Що не можна робити 14 серпня

Не можна працювати з тістом.

Не можна кричати та підвищувати голос. Всі справи бажано робити тихо й не розмовляти.

Не можна вживати алкоголь.

Не можна сваритися.