Сьогодні 14 серпня: яке свято та день в історії

14 серпня 1385 року уклали Кревську унію. У 1775-му Катерина II видала маніфест, яким ліквідувала запорізьке козацтво. У 1980-му в Польщі почався страйк під проводом Леха Валенси, який став “першою ластівкою” у демократизації країни. А у 1992-му почалася грузино-абхазька війна.

Свята та пам’ятні дати 14 серпня

14 серпня у світі – Всесвітній день каліграфії (друга середа серпня), День народження месенджера “Телеграм”.

Також відзначають: Всесвітній день ящірки, День татуювання.

14 серпня в історії

14 серпня 1385 року розпочалися об’єднавчі процеси між Королівством Польським та Великим князівством Литовським, які через кілька століть призвели до створення Речі Посполитої. Першим значним кроком стала Кревська унія, укладена цього дня. Докладніше.

14 серпня 1775 року російська імператриця Катерина II видала маніфест, яким офіційно ліквідувала запорізьке козацтво. Його опублікували вже постфактум – після підлого знищення Запорізької січі під час повернення росіян зі спільного з козаками військового походу.

14 серпня 1947 року Пакистан та Індія здобули незалежність від Великої Британії. Акт про утворення незалежних держав на території колишньої Британської Індії раніше (18 липня 1947-го) прийняв парламент Великої Британії та підписав король Георг VI. Територію колишньої британської колонії розділили на індуїстський Індійський Союз (сучасна Індія) та мусульманський Пакистан (сучасні Пакистан та Бангладеш). Церемонію передачі влади в Карачі (початковій столиці Пакистану) провели 14 серпня. А у Делі – 15 серпня. Тому Індія та Пакистан святкують дні незалежності в різні дати.

14 серпня 1980 року 16 тисяч робітників Гданської корабельні імені Леніна вийшли на масовий страйк. Уже 15 серпня його очолив Лех Валенса. Це стало початком історії демократизації Польщі. Докладніше.

14 серпня 1992 року почалася грузино-абхазька війна. Її історія схожа на історію абсолютної більшості воєн, що відбулися з розпадом СРСР. Причини було закладено ще за часів Російської імперії та посилено радянською етнічною політикою – переселенням народів. А потім ситуація підтримана росіянами з метою нібито “захисту” та доведена до стадії замороженого конфлікту під виглядом нібито “миротворчості”. Докладніше.

Церковне свято 14 серпня

Передсвято Успіння Пресвятої Богородиці. Вшановують пам’ять пророка із 12-ти Михея. Пророк Михей жив у IX столітті до нашої ери, був сучасником пророка Іллі. Михей викривав ізраїльського царя Ахава за ідолопоклонство та передбачив йому загибель у війні з ассирійцями. За це пророка кинули до в’язниці. А цар Ахав таки вирушив на війну, де його й убили. Про смерть пророка Михея немає свідоцтв, проте вважають що ймовірно він прийняв мученицьку смерть від когось зі спадкоємців Ахава.

Народні прикмети

Якщо 14 серпня пройшов дощ, то не варто працювати на городі та в саду.

Якщо троянди вже відцвіли, то скоро похолодає.

Якщо день холодний, то й бабине літо буде прохолодним.

Що не можна робити 14 серпня

Не можна працювати з тістом.

Не можна кричати та підвищувати голос. Всі справи бажано робити тихо й не розмовляти.

Не можна вживати алкоголь.

Не можна сваритися.