Сегодня 14 августа: какой праздник и день в истории

14 августа 1385 года заключили Кревскую унию. В 1775 году Екатерина II издала манифест, которым ликвидировала запорожское казачество. В 1980-м в Польше началась забастовка под предводительством Леха Валенсы, ставшая «первой ласточкой» в демократизации страны. В 1992-м началась грузино-абхазская война.

Праздники и памятные даты 14 августа

14 августа в мире – Всемирный день каллиграфии (вторая среда августа), День рождения мессенджера «Telegram».

Также отмечают: Всемирный день ящерицы, День сведения татуировки.

14 августа в истории

14 августа 1385 года начались объединительные процессы между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, которые через несколько веков привели к созданию Речи Посполитой. Первым значимым шагом стала Кревская уния, заключенная в этот день. Подробнее.

14 августа 1775 года российская императрица Екатерина II издала манифест, которым официально ликвидировала запорожское казачество. Его опубликовали уже постфактум – после подлого уничтожения Запорожской сечи при возвращении россиян из совместного с казаками военного похода.

14 августа 1947 года Пакистан и Индия получили независимость от Великобритании. Акт об образовании независимых государств на территории бывшей Британской Индии прежде (18 июля 1947 года) принял парламент Великобритании и подписал король Георг VI. Территорию бывшей британской колонии разделили на индуистский Индийский Союз (современная Индия) и мусульманский Пакистан (современные Пакистан и Бангладеш). Церемонию передачи власти в Карачи (изначальной столице Пакистана) провели 14 августа. А в Дели – 15 августа. Поэтому Индия и Пакистан празднуют дни независимости в разные даты.

14 августа 1980 года 16 тысяч рабочих Гданьской судоверфи имени Ленина вышли на массовую забастовку. Уже 15 августа ее возглавил Лех Валенса. Это стало началом истории демократизации Польши. Подробнее.

14 августа 1992 года началась грузино-абхазская война. Ее история сродни истории абсолютного большинства войн, произошедших с распадом СССР. Причины были заложены еще во времена Российской империи и усилены советской этнической политикой — переселением народов. А затем ситуация поддержана россиянами с целью якобы «защиты» и доведена до стадии замороженного конфликта под видом якобы «миротворчества». Подробнее.

Церковный праздник 14 августа

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Чтят память пророка из 12-ти Михея. Пророк Михей жил в IX веке до нашей эры, был современником пророка Ильи. Михей разоблачал царя израильского Ахава в идолопоклонстве и предсказал ему гибель в войне с ассирийцами. За это пророка бросили в тюрьму. Царь же Ахав отправился на войну, где его и убили. О смерти пророка Михея нет свидетельств, однако считают, что, вероятно, он принял мученическую смерть от кого-то из наследников Ахава.

Народные приметы

Если 14 августа прошел дождь, то не стоит работать в огороде и саду.

Если розы уже отцвели, то скоро похолодает.

Если день холодный, то и бабье лето будет прохладным.

Что нельзя делать 14 августа

Нельзя работать с тестом.

Нельзя кричать и повышать голос. Все дела лучше делать тихо и не разговаривать.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя ссориться.