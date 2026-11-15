Аварийные отключения света начались на Харьковщине – обращение энергетиков

Вечером 15 ноября в АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, что в Харьковской области ввели графики аварийных отключений света.

«В связи с вынужденными ограничениями электроснабжения просим жителей отнестись к ситуации с пониманием и ответственностью», – написали энергетики.

Также они призвали экономно использовать электроэнергию и, по возможности, уменьшить работу электроприборов.

Напомним, ранее МГ «Объектив» ранее также сообщала, что в воскресенье, 15 ноября, с 08:00 до 24:00 на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Об этом предупреждали в АО «Харьковоблэнерго».