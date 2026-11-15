Есть пострадавшие, начался пожар: Харьков под ударами БпЛА

Мэр Игорь Терехов около 14:00 в воскресенье, 15 ноября, сообщил о новых ударах БпЛА по городу.

По информации городского головы, днем РФ ударила беспилотником по Шевченковскому району. Есть предварительная информация о пострадавших и пожаре.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: враг атаковал гражданское авто, пострадали двое людей.

Напомним, первый «прилет» в Харькове 15 ноября зафиксировали около 09:05. Городской голова Игорь Терехов уточнил, что в Киевском районе дрон ударил по крыше автобуса. По предварительной информации, уточнил Терехов, пострадавших в результате попадания нет. Вскоре враг нанес повторный удар по тому же району. В Харьковской облпрокуратуре добавили: за утро в городе было три «прилета» FPV – два в Киевском и один – в Салтовском районах.