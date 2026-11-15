За утро враг трижды атаковал Харьков FPV: бил по автобусам и остановке

В Харьковской облпрокуратуре рассказали подробности российских атак, а также показали последствия ударов FPV в городе.

За утро правоохранители насчитали три удара:

около 08:15 в Салтовском районе города российский дрон попал в дорожное покрытие недалеко от жилого дома;

ориентировочно в 09:01 в Киевском районе зафиксировано попадание. Повреждено остекление двух маршрутных автобусов;

около 09:30 произошел повторный удар российского FPV-дрона – на этот раз по пожарно-спасательному автомобилю. Поврежден остекление и защитный каркас спецавтомобиля, а также остекление остановки общественного транспорта.

«При процессуальном руководстве прокуроров начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Напомним, первый «прилет» в Харькове 15 ноября зафиксировали около 09:05. Городской голова Игорь Терехов уточнил, что в Киевском районе дрон ударил по крыше автобуса. По предварительной информации, уточнил Терехов, пострадавших в результате попадания нет. Вскоре враг нанес повторный удар по тому же району.