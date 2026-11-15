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За утро враг трижды атаковал Харьков FPV: бил по автобусам и остановке

Происшествия 13:15   15.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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За утро враг трижды атаковал Харьков FPV: бил по автобусам и остановке

В Харьковской облпрокуратуре рассказали подробности российских атак, а также показали последствия ударов FPV в городе.

Обстрел Харькова утром 15 ноября

За утро правоохранители насчитали три удара:

  • около 08:15 в Салтовском районе города российский дрон попал в дорожное покрытие недалеко от жилого дома;
  • ориентировочно в 09:01 в Киевском районе зафиксировано попадание. Повреждено остекление двух маршрутных автобусов;
  • около 09:30 произошел повторный удар российского FPV-дрона – на этот раз по пожарно-спасательному автомобилю. Поврежден остекление и защитный каркас спецавтомобиля, а также остекление остановки общественного транспорта.

Обстрел Харькова утром 15 ноября

«При процессуальном руководстве прокуроров начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Напомним, первый «прилет» в Харькове 15 ноября зафиксировали около 09:05. Городской голова Игорь Терехов уточнил, что в Киевском районе дрон ударил по крыше автобуса. По предварительной информации, уточнил Терехов, пострадавших в результате попадания нет. Вскоре враг нанес повторный удар по тому же району.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2026 в 13:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре рассказали подробности российских атак, а также показали последствия ударов FPV в городе.".